Nach seiner Verletzung im Training wurde Milot Rashica per Golfcart in die Kabine gefahren. (nordphoto)

Nachdem Milot Rashica am Dienstag das Training abgebrochen hatte, bestand noch die Hoffnung darauf, dass seine Oberschenkelverletzung nicht so schlimm ist. Die Diagnose, die Werder am Mittwochnachmittag bekannt gab, machte diese Hoffnung dann jäh zunichte: Rashica fehlt aufgrund einer Sehnenverletzung im linken Oberschenkel voraussichtlich bis Ende Januar. Trainer Florian Kohfeldt erklärte: „Es tut mir für Milot sehr leid, weil er nach seiner letzten Verletzung wieder richtig fit war und seine Formkurve wieder klar nach oben zeigte. Es ist schade, dass er uns mit seiner Qualität jetzt lange fehlen wird."

Rashicas langer Ausfall ist jedoch nicht nur sportlich bitter. Werder wollte den Flügelstürmer schon vor der Saison verkaufen, um dringend benötige Einnahmen zu erzielen, doch ein Transfer kam nicht zustande. In der Winter-Transferphase vom 2. Januar bis 1. Februar 2021 hätte nun die nächste Chance bestanden, den 24-Jährigen zu verkaufen. Da Rashica aufgrund seiner Verletzung aber bis dahin kein Spiel mehr bestreiten wird, ist es schwer vorstellbar, dass ein Verein bereit ist, im Januar eine hohe Ablösesumme für ihn zu bezahlen.