Das tut Werder richtig weh! Milot Rashica fällt aufgrund einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich mehrere Wochen aus. Das gab der Klub am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung bekannt. Wie lange genau Werder auf den schnellen Außenstürmer verzichten muss, teilte der Klub nicht mit.

Zugezogen hat sich Rashica die Verletzung bei der 1:3-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Offenbar waren mehrere Untersuchungen nötig, um eine genaue Diagnose zu erstellen. Am Montag wollte Frank Baumann keine Diagnose stellen und bat um Geduld.

Für die kommenden beiden Spiele bei der TSG Hoffenheim am Sonnabend und gegen den FC Augsburg am Sonntag darauf fällt Rashica definitiv aus. Anschließend geht die Bundesliga in eine Länderspielpause, bevor Werder am 14. September bei Union Berlin antreten muss.

Fest steht schon jetzt, dass auch Ludwig Augustinsson das Spiel in Hoffenheim aufgrund einer Belastungsstörung verpasst. Ömer Toprak trainiert individuell, der Innenverteidiger wurde wegen einer Prellung im Oberkörperbereich gegen Düsseldorf vorzeitig ausgewechselt. Dazu fehlen seit längerer Zeit Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp, Fin Bartels und Philipp Bargfrede.