Er jubelte, er tanzte, er sang lautstark mit und schrieb fleißig Autogramme. Milot Rashica war aufgrund seiner Adduktorenverletzung nur Zuschauer, als seine kosovarische Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation auf Tschechien traf - und doch war er mittendrin. Ein kurzer Blick in die sozialen Netzwerke genügt, um zu sehen, dass Werders Angreifer auch abseits des Rasens gute Laune hatte. Und das lag wiederum daran, dass seine Teamkollegen 2:1 gewannen und somit einen weiteren Schritt in Richtung Europameisterschaft machten.

Wer sich die Video-Schnipsel von Milot Rashica auf dessen Instagram-Profil anschaut, bekommt ein Gespür dafür, welches Fußball-Märchen in seiner Heimat gerade vonstatten geht und wie groß die Bedeutung für die Bevölkerung ist. Und auch als Zaungast bleibt Rashica ein Nationalheld, immer wieder muss er zum Stift greifen und Autogramme geben. In Pristina waren es dieses Mal Vedat Muriqi und Mergim Vojvoda, die den Coup gegen Tschechien - das ohne Jiri Pavlenka im Tor antrat - sicherten.

Für wenige Stunden zierte der Kosovo sogar die Tabellenspitze der Qualifikationsgruppe A, ehe England wenig später durch einen 4:0-Triumph gegen Bulgarien nach- und vorbeizog. Dennoch lebt der Traum von der allerersten EM-Teilnahme im Kosovo - es wäre nicht weniger als eine echte Sensation. Am kommenden Dienstag kommt es zum direkten Duell der beiden führenden Mannschaften, Anpfiff ist um 20.45 Uhr in Southampton. Milot Rashica wird erneut fehlen - zumindest mentale Unterstützung gibt es aber fraglos vom heimischen Sofa in Bremen aus.