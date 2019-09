Es gibt sie noch, die guten Nachrichten über verletzte Spieler von Werder Bremen. Allen voran von Milot Rashica. Der Angreifer kommt nach seiner Adduktorenverletzung gut voran, die er sich beim Bundesliga-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf zugezogen hatte. Am Mittwoch übte Rashica bereits wieder individuell auf den Trainingsplätzen neben dem Weserstadion, auch erste schnellere Drehbewegungen waren dabei.

Die nächsten Tage werden zeigen, wie der Körper darauf reagiert und wie schnell Rashica das Pensum steigern kann. Im Idealfall könnte er am kommenden Mittwoch vielleicht schon wieder mit der Mannschaft trainieren. Wenn das gelingt, würde Trainer Florian Kohfeldt ihn für das anstehende Auswärtsspiel am 14. September bei Union Berlin schon wieder in den Kader nehmen.

Während der Länderspielpause kehrt auch Benjamin Goller zurück. Der 20-jährigen Mittelfeldspieler war im Sommer von Schalke 04 zu Werder gekommen, fiel während der Vorbereitung aber wegen einer Wadenverletzung aus.