Vor einem Weggang von Werder: Angreifer Milot Rashica. (nordphoto)

Eigentlich wollte und sollte Milot Rashica schon längst weg sein aus Bremen, doch wegen der Corona-Pandemie ließ sich sein erhoffter Wechsel zu RB Leipzig und damit in die Champions League im Sommer nicht realisieren. Am Sonnabend war Werders Sportchef Frank Baumann recht zuversichtlich, dass noch Bewegung in die Sache kommen würde - und er sollte sich nicht irren. Nach Informationen des WESER-KURIER haben mehrere Vereine aus der Bundesliga an diesem Wochenende ihre Bemühungen intensiviert, Rashica unter Vertrag zu nehmen. Dazu sollen Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg gehören, also zwei zahlungskräftige Vereine. Auch das Interesse aus Leipzig ist nicht völlig erkaltet, zumindest für den Fall, dass den RB-Machern ein anderer Deal nicht mehr gelingt.

Weil im Hintergrund auch Vereine aus England bereit sind, Rashica zu kaufen, befindet sich der Spieler mit seinem Berater Altin Lala nun in einer guten Position - und Werder kann davon ausgehen, neben den elf Millionen für Davy Klaassen (wechselt zu Ajax Amsterdam) noch einen weiteren großen Millionentransfer verbuchen zu können. Werder möchte für Rashica ein Gesamtpaket von etwa 20 Millionen Euro erhalten, über die einzelnen Transfermodalitäten müsste aber noch eine Einigung erzielt werden. Bis Montag um 18 Uhr haben alle beteiligten Seiten dafür nun Zeit.