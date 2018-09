Beim Wettanbieter Tipico war ein Schein eingegangen, der mit dem überschaubaren Einsatz von einem Euro ausgefüllt worden war. Der Zocker aus Nordrhein-Westfalen legte sich am vergangenen Sonnabend jedoch nicht auf exakte Ergebnisse fest, sondern probierte es in diesen Partien mit den Tendenzen zur Halbzeit und bei Abpfiff.

Das Glück kam spät. Erst als Milot Rashica in Frankfurt in der Nachspielzeit zum Freistoß antrat und den Ball in die Maschen setzte, war auch das letzte Resultat perfekt – und der Tipper, der bis dahin in allen anderen Partien schon richtig gelegen hatte, um satte 250.000 Euro reicher.

Mit 1 Euro zu 250.000€ - so geschehen am Wochenende bei uns! Glückwünsche gehen raus nach NRW! Was ein Schein! Und sicher auch ein Dank an @milotrashica für sein Last-Minute Tor! pic.twitter.com/XSwETw1Txp — Tipico (@tipico) 4. September 2018

