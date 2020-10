Extraschichten bei Werder: Milot Rashica im Training bei Bremer Regenwetter. (nordphoto)

Für Milot Rashica dauerte das Training bei Werder am Montag etwas länger. Der wechselwillige Angreifer, dessen angestrebter Transfers zu RB Leipzig und Bayer Leverkusen in diesem Sommer gescheitert war, musste Extraschichten einlegen, um körperlich wieder den Anschluss zu finden. Beim Bundesligaspiel gegen Hoffenheim (1:1) hatte Rashica am Sonntag 90 Minuten auf der Bank geschmort. Wie Trainer Florian Kohfeldt mitteilte, habe der Spielverlauf einen Einsatz über 10 bis 30 Minuten nicht hergegeben - und für mehr Spielzeit reiche Rashicas Verfassung derzeit nicht.

Schon in der Saisonvorbereitung hatte der Stürmer nicht das komplette Programm mitgemacht. Übrigens auch deshalb, weil Werder keine Verletzung so kurz vor einem Verkauf riskieren wollte. Kurz vor dem Saisonstart verletzte sich Rashica dann in einem Länderspiel des Kosovo am Knie - und fiel damit wochenlang aus.

Entsprechend verwundert reagierte Kohfeldt am Sonntagabend auf eine kritische Nachfrage seines früheren Trainerkollegen und jetzigen „Sky“-Experten Martin Schmidt, der wissen wollte, warum Werders Chefcoach den Spieler nicht gebracht habe. Tatsächlich tut Kohfeldt gerade sehr viel dafür, Rashica überhaupt mal wieder in eine brauchbare Verfassung zu bringen.

Noch kein 90-Minuten-Einsatz in Sicht

Das betrifft die mentale Seite, denn wie sein Kurzeinsatz beim Spiel in Freiburg zuletzt deutlich zeigte, hängt Rashica in Sachen Motivation und Engagement nach dem geplatzten Wechsel zu einem Europapokal-Klub durch. Und nun geht es auch verstärkt um seine Fitness: Am Montag musste Rashica noch verschiedene Läufe absolvieren, als alle anderen Ersatzspieler schon längst wieder in der Kabine waren. Auch Kohfeldt blieb dafür länger auf dem Trainingsplatz und beobachtete die Konditionsarbeit. Wie der Trainer erklärte, ist Rashica nach seiner langen Verletzungspause aber noch nicht so weit, dass er schon bei den Spielen an diesem Wochenende in Frankfurt und danach gegen Köln für einen Einsatz über 90 Minuten zur Verfügung stünde.

Klar ist: Je schneller der Spieler wieder in der Bundesliga für Furore sorgt, desto eher wird ein größerer Klub im Wintertransfermarkt zugreifen, der am 1. Januar schon wieder öffnet, also in rund zwei Monaten. Findet Rashica nicht schnell zu einer guten Form, wird es in dieser Personalie weiterhin nur Verlierer geben.