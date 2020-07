Grünes Hemd statt roter Kappe, so heißt es für Milot Rashica ab der kommenden Woche. (imago images)

Als Milot Rashica den Kabinentrakt des Weserstadions am Tag nach dem Klassenerhalt verließ, wirkte das wie ein Abschied. Es ging für den Angreifer in der ersten Juli-Woche nicht nur in den Urlaub, sondern eigentlich auch weg aus Bremen. Sein Plan war, nach der Urlaubsreise bei seinem neuen Verein den nächsten Schritt in der Karriere zu machen, nämlich bei RB Leipzig. Doch weil sich beide Vereine immer noch nicht auf eine Ablösesumme verständigt haben, wird Rashica in der kommenden Woche wieder am Weserstadion sein.

„Wir erwarten Milot zum Trainingsauftakt in der kommenden Woche hier in Bremen“, sagte Manager Frank Baumann dem WESER-KURIER, und schob die Frage nach: „Warum auch nicht? Er ist Spieler von Werder. Er wird so lange bei uns trainieren, bis wir eine Einigung mit einem möglichen neuen Verein erzielt haben.“

Werder reagiert unbeeindruckt

Doch das zieht sich, Rashicas fest geplanter Wechsel ist der Kaugummi-Transfer dieses Sommers. Seit dem Frühjahr ist sich der Spieler mit Leipzig einig, er möchte nur zu RB wechseln und dort unter Trainer Julian Nagelsmann in der Champions League spielen. Wegen der Corona-Krise wurden die ersten Leipziger Pläne, den Angreifer frühzeitig bei Werder aus dem Vertrag zu kaufen und damit vom Markt zu nehmen, über den Haufen geworfen. In Zeiten, in denen der Profifußball wegen der Krise mit massiven Image-Problemen zu kämpfen hatte, wollte man bei RB unter keinen Umständen für einen großen Millionen-Einkauf stehen. Weil Werder jedoch nicht abstieg, funktionierte auch die zweite Variante nicht: Bei einem Abstieg hätte eine Klausel in Rashicas Vertrag gegriffen, Leipzig hätte ihn dann für nur 15 Millionen Euro kaufen können.

Durch Werders Klassenerhalt ist die Summe nun frei verhandelbar. Leipzig bietet, wie es heißt, 15 Millionen plus Bonuszahlungen in Höhe von mehreren Millionen Euro. Doch Werder möchte mindestens 20 Millionen als feste Zahlung haben. Zuletzt wollte Leipzig dadurch den Druck erhöhen, dass Sportdirektor Markus Krösche in einem „Sportbuzzer“-Interview davon sprach, dass es auch andere gute Spieler auf dem Markt gebe. Baumann ließ sich davon nicht locken. Zum einen kennt er Krösche wegen der gemeinsamen Bremer Vergangenheit gut, zum anderen pflegt er eine andere Sicht auf die Dinge. Baumann sieht es eher so, dass der Spieler sich allmählich fragen sollte, warum er denn nur zu Leipzig möchte – wenn dieser Verein doch offenbar auch andere Stürmer ganz gut findet. Der nächste Akt in diesem Transfertheater folgt in den nächsten Tagen, vielleicht ist es ja dann endlich der finale Akt.