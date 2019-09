Milot Rashica ist für seine Schnelligkeit bekannt, doch in diesen Tagen muss er Geduld beweisen. Anstatt mit Geschwindigkeit zurück auf den Platz zu drängen, kuriert Werders Offensivmann mit aller gebotenen Vorsicht seine im Auftaktspiel gegen Fortuna Düsseldorf erlittene Adduktorenverletzung aus. Zuletzt war sogar individuelles Training möglich, die Hoffnung auf eine rechtzeitige Rückkehr bis zum Auswärtsspiel bei Union Berlin (14. September) lebt.

Während die Reise in die deutsche Hauptstadt trotzdem noch ungewiss ist, ist eine andere Tour sicher. Und zwar geht es in die Heimat. Rashica wird am Wochenende zur kosovarischen Nationalmannschaft fliegen - allerdings nicht, um mit ihr auf dem Platz zu stehen. Für den 23-Jährigen geht es auf die Tribüne, da er unbedingt seine Teamkollegen unterstützen möchte. Die Auswahl des Kosovo trifft in der EM-Qualifikation am Sonnabend auf Tschechien, gegen die Elf von Werder-Keeper Jiri Pavlenka sollen die nächsten Punkte auf dem Weg zu einer möglichen Erst-Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 eingefahren wären. Diese eventuell historische Partie will sich Rashica keinesfalls entgehen lassen, da die Bremer Profis ohnehin zwei Tage frei haben, steht dem Kurztrip nichts im Wege.