Der Ball fiel ihm eher zufällig vor die Füße, und dann überlegte Milot Rashica nicht lange. Aus 25 Metern hämmerte der Werder-Profi die Kugel äußerst sehenswert in den Winkel. Es war der Treffer zum 1:0 für den Kosovo in der neunten Spielminute und Rashicas erstes Länderspieltor im 15. Einsatz für sein Heimatland. Am Ende der Partie gegen die Färöer lautete das Ergebnis am Sonntagabend 1:1.

Rashica wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. Mit dem Kosovo liegt Werders Flügelstürmer in der Nations League D an der Spitze der Gruppe 3. Acht Punkte aus vier Spielen holten Rashica und Co. bislang. Platz zwei belegt Aserbaidschan mit sechs Zählern.

Rashicas Traumtor gibt es hier zu sehen.