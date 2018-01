Fragt man seinen Berater, hat Milot Rashica das Zeug zu einem ganz Großen. „Ich habe zu ihm gesagt: ,Du bist mit deinem Talent in der Lage, im Champions-League-Finale zu spielen'“, sagt Altin Lala, einst wackerer Abräumer im defensiven Mittelfeld von Hannover 96 und heute Agent einiger Fußball-Talente. Eines davon ist der Kosovare Milot Rashica. Und wenn nicht allzu viel schiefläuft, wird der Wechsel Rashicas von Vitesse Arnheim zu Werder bereits am heutigen Mittwoch zum Abschluss gebracht.

„Er hat den Medizincheck absolviert. Und wir sind in sehr guten Gesprächen mit Vitesse Arnheim“, sagte Baumann am Dienstagabend und sprach derart offensiv über Rashica, obwohl noch nichts offiziell ist, dass man davon ausgehen darf, dass nur kleinste Kleinigkeiten bis zum Vollzug fehlen. „Es kann durchaus sein, dass Milot Mittwoch bereits mittrainiert.“

Baumann lobt Rashicas Tempo

Rashica scheint das zu sein, was Werder im Winter unbedingt wollte: ein Ersatz für Fin Bartels, der nach Achillessehnenriss bis Saisonende ausfällt. „Milot hat ein sehr gutes Tempo, ist stark in Eins-gegen-Eins-Situationen und in der Offensive flexibel einsetzbar. Er könnte unser Spiel beleben. Einen Spielertypen wie ihn haben wir nicht“, sagte Baumann über den potenziellen Neuzugang.

Stefan Rommel, Taktik-Experte der MEIN WERDER-Redaktion analysiert den Neuzugang etwas genauer: "Rashica fühlt sich selbst in engen Räumen und unter Gegnerdruck wohl, weil ihm aufgrund seiner Physis und Handlungsschnelligkeit immer genug Optionen bleiben, um sich zu befreien. Noch gefährlicher wird er, wenn er mit ein wenig Platz auf gegnerische Abwehrspieler zulaufen kann. Sein Tempodribbling ist präzise und flink zugleich, die Flanken aus dem Lauf von der rechten Seite sind ordentlich.

Kommt Rashica über links, ist die bevorzugte Bewegung die nach innen. Dann sucht er entweder nochmal das Dribbling oder den Abschluss. Der könnte aus der zweiten Reihe noch etwas wuchtiger sein. Dass er auffällig oft nach innen zieht, legt zumindest die Vermutung nahe, er würde den linken Fuß nicht besonders gerne für den finalen Pass oder Abschluss benutzen.

Im Gesamtpaket bekommt Werder aber einen hoch veranlagten Spieler mit einigen sehr speziellen Fähigkeiten in Eins-gegen-Eins-Situationen und mit einer Menge Steigerungspotenzial. Und vielleicht auf die Schnelle jenen Juniorpartner für Max Kruse, der zuletzt noch vermisst wurde."

Noch nicht klar ist, wie die genauen Modalitäten des Transfers aussehen. Ob Werder Rashica direkt kauft oder ihn zunächst nur ausleiht – und wenn ja, welche Optionen damit verbunden sind. Niederländische Medien berichten von einem Kauf, für den Arnheim neun Millionen Euro kassiert. Das wäre die höchste jemals von Werder gezahlte Ablöse. Im Gegenzug soll Rashica einen Vertrag über viereinhalb Jahre unterschreiben. Verifizieren lässt sich diese Meldung nicht. Baumann kündigte an, nach Vollzug nähere Details bekanntgeben zu wollen.

Erwartungen drosseln

Zurückhaltender war Baumann bei der Umschreibung Rashicas Rolle in der Mannschaft. „Ob er über 90 Minuten auf dem Platz steht, muss man sehen. In vielen Spielen hätte uns so ein Spieler in den letzten dreißig Minuten geholfen. Auch das ist eine Hilfe“, drosselt Baumann die Erwartungen. „Er ist ein junger Spieler. Wir haben die Hoffnung, dass er uns helfen kann.“

Am heutigen Mittwoch könnte noch ein weiterer Transfer perfekt gemacht werden. Baumann kündigte an, noch etwas für die Defensive tun zu wollen: „Wir prüfen sehr intensiv, noch einen Verteidiger zu verpflichten.“ Wunschkandidat bleibt Serdar Tasci, noch bis Sommer bei Spartak Moskau unter Vertrag. Dazu sagte Baumann: „Vom Profil könnte Serdar gut passen. Weil wir einen Spieler mit einer gewissen Erfahrung und Verlässlichkeit dazu holen würden.“

Mit dem neuen Verteidiger ist sich Werder offenbar weitgehend einig. Baumann: „Am letzten Transfertag sollte man gewisse Parameter geklärt haben.“ Ohne sich auf Tasci zu beziehen, sagte er grinsend: „Es sind vielleicht noch ein paar Gespräche notwendig. Aber mit wem – Spieler, Verein, Berater, Ehefrau – teilen wir nicht mit.“