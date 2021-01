Milot Rashica könnte gegen Augsburg sein Comeback feiern. (CARMEN JASPERSEN)

Wer erinnert sich aus Bremer Sicht nicht gerne an den 10. Februar 2019? Werder schoss den FC Augsburg mit einem 4:0 aus der Arena, das Weserstadion bebte. Milot Rashica wurde als Rakete gefeiert, weil der pfeilschnelle Stürmer zwei tolle Tore beigesteuert hatte.

Die Gegenwart ist wesentlich trister. Zuschauer wird es am Sonnabend beim Wiedersehen der beiden Vereine wegen der Corona-Pandemie nicht geben – und Werder hat schon lange kein Feuerwerk mehr abgebrannt. Weil auch Rashica nicht mehr zündet. Immerhin kehrt der Stürmer nach mehrwöchiger Verletzungspause in den Kader zurück, könnte also sein Comeback feiern und einen fast schon abgehakten Plan wieder aktuell machen: Der 24-Jährige soll und will nach Informationen des WESER-KURIER noch im Januar verkauft werden. Doch bislang fehlen ernsthafte Interessenten. Werder liegt kein Angebot vor.

So deutlich möchte das Sportchef Frank Baumann öffentlich allerdings nicht bestätigen: "Was im Hintergrund läuft, ist zwar für die Medien und die Werder-Fans mit Sicherheit sehr interessant, aber ich bitte da um Verständnis, dass wir nicht jeden Anruf, jede Mail, jede Kontaktaufnahme in der Öffentlichkeit diskutieren wollen.“ Man wolle sich aufs Fußballspielen konzentrieren. Es dürften ohnehin sehr schwierige Verhandlungen werden, denn Milot Rashica ist ein spezieller Fall. Wer kauft schon für gutes Geld einen Spieler, der seine große Klasse lange nicht mehr nachgewiesen hat und zudem erst lange verletzt war? Da hilft nur eines: schneller Erfolg. Mindestens ein paar richtig gute Szenen, besser noch Vorlagen oder idealerweise Tore. Letzteres regt die Fantasie der Manager anderer Vereine besonders an. Sie könnten im aktuellen Rashica wieder den alten Rashica sehen.

Mehr zum Thema Nach Auszeit gegen Leverkusen Kohfeldt kritisiert Bankdrücker Bittencourt Wenn er zuletzt gesund war, dann hat Leonardo Bittencourt eigentlich immer gespielt. Doch gegen ... mehr »

Der Kosovare galt einmal als eine der heißesten Aktien in der Bundesliga. Topclub RB Leipzig klopfte vor einem Jahr bei ihm an, versprach ihm eine Zukunft in der Champions League. Genau dort will der Stürmer hin. Mit dem möglichen Wechsel zu einem großen Club im Kopf ließ der Stürmer aber immer mehr nach – und damit auch das Interesse aus Sachsen. Hinzu kam die Corona-Pandemie. Rashica war nur noch schwer vermittelbar, zumindest zu den Konditionen, die Bremen sich vorstellte. Die Ablösesumme sollte schon ordentlich über 20 Millionen Euro liegen.

Keine Lust auf Schnäppchenjäger

Solche Forderungen sind inzwischen utopisch. Werder weiß das natürlich. Anfang Oktober stimmte der Club einem ungewöhnlichen Leihgeschäft mit Leverkusen zu. Erst ab einer bestimmten Anzahl von Einsätzen hätte eine Kaufverpflichtung gegriffen – mit einer Summe von unter 20 Millionen Euro. Rashica hätte sehr viel spielen müssen, um diese Hürde zu nehmen. Ein Leihgeschäft ist zwar auch jetzt nicht ausgeschlossen, aber Schnäppchenjägern wie Bayer Leverkusen soll es diesmal nicht so leicht gemacht werden. Der Deal war im Herbst nur aus Zeitgründen gescheitert.

Das Transferfenster schließt erst in mehr als zwei Wochen. Bis dahin setzt Werder Bremen vor allem auf eines – oder besser gesagt auf einen: Rashica selbst. Die Rakete soll es nun richten. In der Hinrunde hat das bislang nicht geklappt. Fünf Einsätze, kein Tor, ein Assist – das sind enttäuschende Werte. Klar, schon zu Saisonbeginn plagte sich der 24-Jährige mit kleineren Verletzungen herum. Aber intern wurde ihm auch vorgeworfen, dass er nicht immer 100 Prozent gibt. Dabei geht es um seinen eigenen Traum, den nächsten Schritt in der Karriere zu machen und dabei auch finanziell zu profitieren. Ihm und seinem Berater schwebt mindestens eine Verdopplung des Gehalts vor – von zwei auf vier Millionen Euro im Jahr. Gerne auch mehr. Dazu noch Handgeld.

Mehr zum Thema Nach Glanzauftritt im DFB-Pokal Baumann würde Bartels wieder ziehen lassen Viele Werder-Fans freuten sich mit Holstein Kiel über den Pokalcoup gegen Bayern München - und ... mehr »

In Deutschland zahlen das eigentlich nur die Topclubs, doch die sind nicht interessiert. Nach RB hat sich inzwischen auch Bayer Leverkusen von einer Verpflichtung verabschiedet. Bliebe noch die Premiere League in England– das Fußball-Schlaraffenland. Aston Villa hat sich um den Werder-Profi bemüht, doch der Stürmer lehnte offenbar aus familiären Gründen lange Zeit einen Wechsel auf die Insel ab. Wie der junge Vater, Söhnchen Tian ist acht Monate alt, tatsächlich darüber denkt, ist offen. Er gibt seit fast einem Jahr keine Interviews, lehnt laut Werder sämtliche Anfragen ab.

Also müssen andere über ihn sprechen – zum Beispiel Frank Baumann. „Es gilt dasselbe wie am Ende der vergangenen Transferphase: Es kann sein, dass Milot uns verlässt. Es kann aber auch sehr gut sein, dass er auch die komplette Rückrunde bei uns spielt.“ Spätestens danach muss Rashica aber verkauft werden, damit Werder diese Corona-Saison finanziell überlebt. Eine hohe Ablösesumme ist fest eingeplant.

Zumindest sieht es nun danach aus, dass der 24-Jährige alles dafür gibt, eine möglichst schnelle Lösung zu finden. Nach seiner Sehnenverletzung im Oberschenkel Anfang Dezember habe sich der Angreifer „sehr professionell auf die Reha eingelassen“, sagte Baumann: „Milot ist früher als geplant zurückgekommen, weil er sehr intensiv daran gearbeitet hat.“ Eigentlich hatte Werder erst Ende Januar wieder mit ihm gerechnet und deshalb das Thema Transfer schon abgehakt. Nun ist wieder alles möglich, was gut, aber auch schlecht für Werder sein könnte. Ein starker Milot Rashica würde zwar Geld bringen, aber dann eben auch im Abstiegskampf fehlen.