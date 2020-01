Josh Sargent bekam nur wenige Bälle aufgelegt. (nordphoto/Mauelshagen via www.imago-images.de)

Pavlenka (Note 4)

Parierte in Halbzeit eins erst einen Morales-Schuss und direkt danach gegen Hennings. Seine Abstöße bleiben eine Baustelle. Kurz vor Schluss verletzte er sich, als Düsseldorfs Bodzek sich ziemlich rüde in einen Zweikampf warf.

Friedl (Note 5)

Verlor anfangs zu viele Bälle und wurde dann im weiteren Verlauf der ersten Hälfte trotz einiger Freiräume kaum noch angespielt. Wenn doch, gelang kaum etwas. Note 5

Moisander (Note 4)

Wo war die Souveränität des Kapitäns? Lieferte sich erst ein Privatduell mit Hennings, spielte gefährliche Pässe in die Füße des Gegners und agierte zu zögerlich. Duselte dann jedoch die Führung ins Tor.

Vogt (Note 4)

Auch ohne viel gemeinsames Training erwartungsgemäß direkt in der Startelf. Deutete phasenweise an, wie er Werder helfen kann, doch völlig ohne Patzer kam auch er nicht aus. Verletzte sich am Kopf, weil er in einer Rettungsaktion Sekunden vor Schluss von Pavlenka am Kopf getroffen wurde.

Toprak (bis 69./Note 4)

Für ihn soll die Rückrunde ein Werder-Neustart sein. Begann forsch und schaltete sich sogar in die Offensive ein. Je mehr das Spiel verflachte, desto unauffälliger wurde auch er.

Veljkovic (ab 69./nicht zu benoten)

Sahin (bis 80./Note 5)

Kam zu spät in die Zweikämpfe und sah früh obendrein die Gelbe Karte. Normalerweise punktet er als sicherer Ballverteiler, dieser Rolle kam er dieses Mal fast gar nicht nach.

Goller (ab 80./nicht zu benoten)

M. Eggestein (Note 4)

Er wollte und gab kaum einen Ball verloren. Das Problem: Er war erneut nicht frei von Fehlern. Dann drohte auch noch Gelb-Rot.

Klaassen (Note 4)

War erst kaum zu sehen. Als er sich dann steigerte, war Werder im Angriff nicht mehr ganz so harmlos.

Bittencourt (Note 4)

Mühte sich auf der rechten Seite, musste jedoch in der Defensive häufig in (aussichtslose) Kopfballduelle. Vorne wurde vergeblich auf die zündende Idee gewartet. Note 4

Rashica (Note 3)

Wenn er am Ball war, lag zumindest ein wenig Gefahr in der Luft. Vergab per Kopf die Führung (54.), verzog wenig später knapp.

Sargent (bis 86./Note 5)

Hing völlig in der Luft. Er rutschte aus, verschleppte das Tempo und musste die wenigen Bälle, die er bekam, viel zu schnell wieder hergeben.

Osako (ab 86./nicht zu benoten)