Nervenstark: Milot Rashica verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter sicher zum 2:2-Endstand. (dpa)

Vielleicht passt es einfach zwischen Milot Rashica und Eintracht Frankfurt. Vergangene Saison erzielte Rashica in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:1-Sieg in Frankfurt, damals schnibbelte er einen Freistoß aus zwanzig Metern ins Netz. Am Sonntag war es wieder Rashica, der erneut in der Nachspielzeit das Ergebnis für Werder zum Guten wendete, wenn auch nur zum 2:2. „Diesmal hat er den Ball zehn Meter weiter nach vorne gelegt“, sagt Trainer Florian Kohfeldt. Aus elf Metern, Davy Klaassen war von Frankfurts Makoto Hasebe gefoult worden, wuchtete Rashica den Ball ins Tor. Und wieder war er zum Helden in Frankfurt geworden.

Während des Spiels hatte es danach nicht unbedingt ausgesehen. Nur vereinzelt nahm Rashica Geschwindigkeit auf und ging ins Dribbling. Seine Schüsse aus der Distanz, dank der Präzision seiner Füße meist eine Gefahr für den Gegner, waren unplatziert oder es fehlte an Härte. Der schnelle Stürmer hatte schon bessere Tage. "Milot hat sich ein bisschen schwer getan mit der Mannorientierung gegen ihn”, sagte Kohfeldt. "Er wird sich daran gewöhnen müssen, das ist die Reaktion auf gute Spiele. Die besondere Beobachtung von den Gegenspielern hat er sich erarbeitet."

Mutig in kritischer Phase

Aber große Spieler brauchen oft nur einen großen Moment, um ihren Status zu demonstrieren. Bei Rashica war es der Elfmeter. "Milot hatte eine Verletzungspause, er ist noch nicht am Limit. Aber er hat ein Tor gemacht in einer Drucksituation”, betonte Kohfeldt. Es braucht Mut, sich in einer solchen Situation den Ball zu schnappen. Auch Kohfeldt war zunächst unsicher, ob es die richtige Idee war: “Ich habe kurz mit Nuri Sahin gesprochen, ob Milot sich sicher fühlt. Nuri sagte, Milot wollte den Ball haben. Dann war ich beruhigt.”

Eigentlich schießt Klaassen die Elfmeter, aber der lag verletzt am Boden. Dann wäre Leo Bittencourt an der Reihe, aber der war bereits ausgewechselt. Also übernahm Rashica die Verantwortung, bereits in der vergangenen Saison hatte er einen Strafstoß gegen Leipzig verwandelt. “Milot hat jetzt in Frankfurt schon mal geübt für Drucksituationen”, sagte Kohfeldt.

Mit dem Kosovo steht für den Werder-Profi am 14. Oktober ein wichtiges EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro an. Dabei wird er den Druck einer ganzen Nation verspüren, das noch junge Land zum ersten Mal zu einem großen Turnier zu führen. Ein Sieg gegen Montenegro würde den Kosovo in eine gute Ausgangsposition vor den finalen Gruppenspielen gegen Tschechien und England bringen. “Milot hat jetzt das wichtigste Spiel seines Lebens vor sich”, sagte Kohfeldt. “Die können Helden werden im Kosovo.” In Bremen ist Rashica schon zum Helden geworden.