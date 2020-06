Noch steht nicht fest, ob Milot Rashica in Paderborn wird spielen können. (gumzmedia/nordphoto)

Die Ausgangslage ist klar: Wenn Werder tatsächlich im Abstiegskampf noch ein Wörtchen mitreden will, sollte am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) beim SC Paderborn unbedingt gewonnen werden. In der Hinrunde gab es gegen das Schlusslicht eine 0:1-Heimniederlage, in der Folge begann das Bremer Elend so richtig. Trainer Florian Kohfeldt hat bereits erklärt, dass vorerst nicht der direkte Klassenerhalt wichtig ist, sondern die volle Konzentration der Rettung über die Relegation gilt. Und dabei kann Werder jeden Spieler gut gebrauchen - besonders wenn er über Offensivqualitäten verfügt.

Folglich gab es am Donnerstag nur halbwegs gute Neuigkeiten, als Kohfeldt über seine Angriffsoptionen sprach. „Milot Rashica und Leonardo Bittencourt haben am Mittwoch teilweise mittrainiert, ebenso wie Niclas Füllkrug und Claudio Pizarro“, sagte er während der offiziellen Pressekonferenz im Vorfeld des Kellerduelles. Grünes Licht wollte er dadurch aber noch nicht geben. „Ich würde bei Milot und Leo noch nicht hundertprozentig sicher sein, dass es für den Kader reicht. Ich habe Hoffnung, aber es ist noch nicht klar.“

Pizarro-Comeback fraglich

Niclas Füllkrug, der monatelang wegen eines Kreuzbandrisses und weiterer Blessuren ausgefallen war, werde aber wohl dabei, wenn in den beiden ausstehenden Einheiten nichts mehr dazwischenkomme. Einen Einsatz von Beginn an schloss Kohfeldt jedoch erneut aus, Füllkrug solle eher im Laufe der Partie als Joker glänzen. „Wir werden auf keinen Fall seine Gesundheit aufs Spiel setzen“, sagte Kohfeldt. „Wir haben ihn gewissenhaft herangeführt, er startet nicht von Null auf Hundert. Das Restrisiko ist überschaubar.“

Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als würde die Karriere von Claudio Pizarro ohne einen weiteren Einsatz für Werder zu Ende gehen, steht nun plötzlich das Comeback der Legende unmittelbar bevor. Allerdings ist auch beim Peruaner noch nicht geklärt, ob es schon für einen Auftritt gegen Paderborn reicht. „Bei Claudio wird es eine ganz knappe Entscheidung, ob man ihn mit in den Kader nehmen kann“, sagte Kohfeldt, der ansonsten keinerlei kurzfristigen personellen Probleme hat.

Zusätzliche Entspannung könnte es noch in der kommenden Woche geben. „Ömer Toprak hat zuletzt komplett mit der Mannschaft trainiert, aber für Paderborn kommt er noch noch infrage“, sagte Kohfeldt über den Innenverteidiger. „Er könnte dann aber bei optimalem Verlauf ein Kandidat für die Partie in Mainz sein.“