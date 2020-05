Milot Rashica (rechts, hier im Zweikampf mit Mitchell Weiser) konnte sich gegen Leverkusen kaum einmal durchsetzen. (nordphoto)

Nur ein Torschuss, kaum gewonnene Laufduelle, kaum erfolgreiche Dribblings - Milot Rashica war auch gegen Leverkusen im Vergleich zur Hinrunde nicht wiederzuerkennen. Es sieht danach aus, dass die Formkrise des besten Werder-Stürmers nach der Corona-Zwangspause weitergeht. Eine Torvorlage und null Treffer in acht Ligaspielen lautet die magere Bilanz des 23-Jährigen in diesem Kalenderjahr, dazu kommen noch ein Tor und eine Vorlage im DFB-Pokal. Vor der Winterpause war Rashica in 15 Pflichtspielen neunmal selbst erfolgreich und legte drei Tore auf.

Findet der kosovarische Nationalspieler nicht bald zurück zu alter Stärke, könnte das für Werder auch finanzielle Auswirkungen haben. Rashica soll nach der Saison verkauft werden und möglichst viel Geld in die leere Vereinskasse spülen. Mit RB Leipzig ist sich der Flügelstürmer im Grunde einig. Seine Ausstiegsklausel liegt bei kolportierten 38 Millionen Euro, doch so viel Geld dürfte in Zeiten der Corona-Krise kaum noch fließen. Transfermarkt.de senkte Rashicas Marktwert kürzlich auf 28 Millionen Euro. Argumente für eine derartige Ablösesumme liefert Rashica allerdings schon länger nicht mehr, auch wenn Werders Sportchef Frank Baumann betont: „Milot hat seine Qualitäten immer mal wieder angedeutet. Ich glaube nicht, dass solch ein Spiel wie gegen Leverkusen Auswirkungen auf den Sommer haben wird.“

Da Werder bei der 1:4-Pleite am Montagabend eher defensiv agierte, sei es ohnehin schwierig gewesen für die Offensivleute, sagt Baumann. „Sie mussten viel Defensivarbeit verrichten, viel laufen und viel gegen den Ball arbeiten. Wir haben defensiv gestanden und der Weg zum gegnerischen Tor war bei Ballgewinnen sehr weit. Ich würde unsere Stürmer da in Schutz nehmen.“ Klar ist aber auch: Werder braucht im Abstiegskampf dringend einen Rashica in guter Form. Mit Blick auf das nächste Spiel in Freiburg besteht nun immerhin die Hoffnung, dass ihm ein ganz besonderes Erlebnis Auftrieb geben könnte: Am Dienstag wurde Rashicas Sohn Tian geboren.