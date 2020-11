Milot Rashica im Zweikampf mit Bayerns Benjamin Pavard. (dpa)

Florian Kohfeldt hatte es versprochen: „Bald werden wir wieder den Milot Rashica sehen, den alle sehen wollen.“ Im Spiel gegen den FC Bayern ließ der Flügelstürmer der Ankündigung seines Trainers Taten folgen und zeigte seine bislang beste Saisonleistung. In der ersten Halbzeit lief fast jeder Werder-Konter über Rashica, der zwei gute Chancen mit mustergültigen Flanken vorbereitete. „Er ist körperlich wieder in dem Zustand, in dem er sein muss. Er kommt jetzt am Gegenspieler vorbei, kommt ins Dribbling, fühlt sich wieder besser auf dem Platz“, sagte Kohfeldt.

Eine Knieverletzung hatte Rashica außer Gefecht gesetzt. Dazu kam die ständige Unruhe um seinen angestrebten Vereinswechsel, der sich vor der Saison dann doch nicht realisieren ließ. Richtig fit sei Rashica daher erst jetzt, betonte Kohfeldt. Gegen Bayern hielt der kosovarische Nationalspieler bis zur Nachspielzeit durch und konnte vorher seine Schnelligkeit in mehreren Aktionen ausspielen, bei seinen drei Saisoneinsätzen zuvor hatte sich der 24-Jährige kaum einmal derart in Szene gesetzt.

Zu lange gezögert

Der nächste Schritt für Rashica ist es nun, sich die absolute Sicherheit in seinen Aktionen wieder zu erarbeiten. „Da geht sogar noch mehr. Der Tick Selbstvertrauen muss wieder kommen“, sagte Kohfeldt. Dass Rashica noch nicht wieder ganz der Alte ist, wurde direkt nach der Halbzeitpause deutlich, als er frei auf Manuel Neuer zulief, dann aber einen Moment zu lange zögerte, sodass Jerome Boateng noch klären konnte. „Dass man gegen Bayern nicht jede Situation gewinnt, ist auch klar. Aber Milot hat einige gewonnen und war ein ständiger Unruheherd im Konter und auch im klaren Ballbesitz. Ich bin optimistisch, dass er sich bald mit Toren oder Vorlagen belohnen wird“, sagte Kohfeldt.

Wichtig war dem Trainer zudem, Rashicas gute Defensivarbeit hervorzuheben: „Ich war mit Milot in beide Richtungen zufrieden. Wir hatten ja eine etwas absurde Mentalitätsdebatte, was ihn angeht. Den Vorwurf hat er gegen Bayern mehr als widerlegt. Er hat sehr gut gegen den Ball gearbeitet und wirkt viel frischer.“ Nachdem sein Wechsel zu Bayer Leverkusen in letzte Minute geplatzt war, hatte Rashica insbesondere beim Spiel in Freiburg Mitte Oktober lustlos gewirkt. In München war davon nichts mehr zu sehen. Setzt Rashica diesen Aufwärtstrend fort, hilft das Werder und ihm selbst natürlich auch. Nur durch gute Leistungen kann er sich schließlich für gute Klubs empfehlen im Hinblick auf die Winter-Transferphase vom 2. Januar bis zum 1. Februar 2021.