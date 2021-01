Bei Milot Rashica sieht es so aus, als würde er am Wochenende gegen Augsburg wieder im Werder-Kader stehen. (nordphoto)

„Milot ist Stand jetzt ein Kandidat für das Spiel gegen Augsburg“, sagte Werders „Leiter Profifußball“ Clemens Fritz am Dienstagvormittag in einer Online-Medienrunde, während Rashica zeitgleich mit seinen Kollegen auf dem Weg zum Trainingsplatz war. Läuft während der Woche alles nach Plan, ist ein Kurzeinsatz des Angreifers nicht ausgeschlossen.

„Wir freuen uns, dass er wieder fit ist, dass er trainieren kann und hoffen, dass er so schnell wie möglich seine Qualität wieder auf den Platz bringt“, sagte Fritz. Gelingt das zeitnah, könnte es Werder Bremen sogar doppelt helfen. Zum einen natürlich sportlich, denn Gefahr in der Offensive kann die Mannschaft mehr denn je gebrauchen. Zum anderen aber möglichweise auch finanziell, denn findet Rashica schnell zu seiner alten Form zurück, könnte es bis zum Ende der Transferphase am 31. Januar doch noch mit einem erhofften Verkauf des Flügelstürmers klappen.

Im Sommer war Rashicas Transfer zu Bayer 04 Leverkusen erst im letzten Augenblick gescheitert. Ob die Personalie am Rande des Bremer Gastspiels bei der Werkself am vergangenen Sonnabend wieder oder immer noch ein Thema war, ließ Fritz offen: „Ich möchte nicht darüber sprechen, mit welchen Vereinen wir in Kontakt stehen.“

Klar ist: Werders Offensive kommt durch Rashicas Rückkehr in den nächsten Partien wieder ein gutes Stück namhafter daher. Auch die Mittelstürmer Davie Selke und Niclas Füllkrug liegen voll im Comeback-Plan, haben ihre Einsätze gegen Leverkusen gut überstanden. Vor dem Augsburg-Spiel sagte Fritz über das Duo: „Bei Davie und Niclas gehe ich davon aus, dass beide auf alle Fälle für 45 bis 60 Minuten Luft haben werden.“ Damit wären Selke und Fülllkrug auch wieder Kandidaten für die Startelf.