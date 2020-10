Milot Rashica spielt künftig für Bayer Leverkusen. (nordphoto)

Ein Millionenverkauf ist nicht genug. Nach Davy Klaassen verliert Werder mit Milot Rashica einen zweiten namhaften Profi. Finanziell hat sich diese Transferphase für den wirtschaftlich angeschlagenen Klub also gelohnt, rein sportlich droht den Bremern aber nun mehr als ohnehin schon eine ganz schwierige Saison.

Nach Informationen des WESER-KURIER ist Rashica bereits in Leverkusen eingetroffen, dort wurden die allerletzten Modalitäten abgewickelt. Bereits im Frühjahr hatte Rashica seinen Wechselwunsch klar bei den Werder-Verantwortlichen hinterlegt, lange Zeit galt RB Leipzig als Ziel des kosovarischen Nationalspielers. Letztlich konnten sich die beiden Klubs jedoch nicht einigen, weshalb mehr und mehr eine Hängepartie entstand. Erst auf der Zielgeraden der Transferphase kam wieder Schwung in die Angelegenheit, wie der WESER-KURIER bereits am Sonntag berichtete, nahm nun auch Bayer Leverkusen die Fährte auf - und sicherte sich schließlich auf den letzten Drücker die Dienste Rashicas.

Der inzwischen 24-Jährige war im Januar 2018 vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim an die Weser gewechselt, die Bremer hatten seinerzeit tief in die Tasche gegriffen und sieben Millionen Euro überwiesen. Nach anfänglichen Problemen platzte ein gutes Jahr später der sportliche Knoten bei Rashica, er avancierte zum Leistungsträger, steigerte seinen Marktwert erheblich und weckte das Interesse anderer Klubs. Für Werder absolvierte er letztlich 74 Pflichtspiele und erzielte 24 Tore, der Vertrag in Bremen liefen ursprünglich noch bis zum Sommer 2022.