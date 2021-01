Milot Rashica hat erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. (nordphoto)

Mit den Kollegen begann er die Einheit am Dienstagvormittag, doch schon zu Beginn war klar, dass Rashica nur Teile des Trainings absolvieren wird. Aber immerhin: Während Niclas Füllkrug, Ömer Toprak, Josh Sargent, Ludwig Augustinsson und Kevin Möhwald wie abgesprochen vorzeitig in die Kabine gingen, absolvierte Rashica noch einige individuelle Übungen – vor allem Sprints.

Dennoch war es ein Wiedereinstieg light für den Kosovaren, der Werder in der laufenden Saison noch nicht wirklich hat helfen können. Nach Knieproblemen zu Saisonbeginn war er erst Mitte Oktober in den Spielbetrieb zurückgekehrt und benötigte einige Spiele, um wieder in Form zu kommen. Kaum war das geschafft, folgte die Oberschenkelverletzung.

Nach aktueller Planung wird Rashica die Partie bei Bayer Leverkusen am Sonnabend noch verpassen, frühestens gegen den FC Augsburg eine Woche später wird der Angreifer wieder im Bremer Kader erwartet. Ob die Zeit dann noch reicht, um sich für einen Wechsel innerhalb der Winter-Transferfrist (bis 31. Januar) zu empfehlen? Werder würde Rashica bei einem angemessenen Preis ziehen lassen, um die angespannte finanzielle Situation etwas zu entschärfen.

Bei der Trainingseinheit am Dienstagvormittag fehlte neben Nick Woltemade (Virus-Infekt) auch Niklas Moisander. Der Kapitän klagt seit dem Spielersatztraining am Sonntag über Sprunggelenksprobleme.