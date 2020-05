Milot Rashica ist am Dienstag Vater eines kleinen Sohnes geworden. (nordphoto)

Milot Rashica musste am Montagabend mit Werder eine bittere Niederlage gegen Leverkusen hinnehmen, doch am Tag danach hatte der Stürmer trotzdem allen Grund zur Freude. Rashica wurde zum ersten Mal Vater. Der 23-Jährige und seine Partnerin Belkiz Kera posteten beide bei Instagram ein gemeinsames Foto mit ihrem Baby. Demnach wurde der kleine Junge am Dienstag geboren und trägt den Namen Tian Rashica.