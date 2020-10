Milot Rashica hat am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainiert. (nordphoto)

Zuletzt war es nur selten um die Arbeit auf dem Rasen gegangen, wenn der Name Milot Rashica fiel. Erst drehte sich alles um einen möglichen Vereinswechsel, dann hagelte es Kritik aus der kosovarischen Heimat, weil der Angreifer während der EM-Playoffs fehlte. Ab jetzt soll und muss sich Rashica aber wieder ganz auf Werder konzentrieren. Am Dienstag trainierte er nach seiner Knieverletzung wie angekündigt erstmals wieder mit der Mannschaft, inwiefern er nach seiner langen Verletzungspause auch für das Spiel im Breisgau ein Thema sein kann, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen.

Zwei andere Bremer Profis fehlten unterdessen bei der morgendlichen Einheit. Ludwig Augustinsson legte nach Vereinsangaben eine regenerative Pause ein, da er erst am Montagabend seinen Ausflug zur schwedischen Nationalmannschaft beendet hat. Auch Yuya Osako war noch nicht zurück beim Team, er befindet sich noch bis einschließlich Mittwoch in häuslicher Quarantäne, da er am Freitag mit Japan in den Niederlanden spielte. Das deutsche Nachbarland ist als Risikogebiet eingestuft, weshalb die jetzige Auszeit zwingend erforderlich ist.