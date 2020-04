Es sieht so aus, als würde sich Milot Rashica nach der Saison von Werder verabschieden. (nordphoto)

Im Grunde ist es schon eine ganze Weile klar, dass sich die Wege von Werder und Milot Rashica in diesem Sommer trennen. Der Klub braucht Transfereinnahmen, der Spieler will den nächsten Schritt in der Entwicklung machen. Dass der Abgang des 23-jährigen Flügelstürmers nun konkreter wird, zeigte sich am Mittwochabend bei einem Auftritt von Rashicas Berater Altin Lala im kosovarischen Fernsehen. „Hoffentlich hat Milot in der nächsten Saison die Möglichkeit, in der Champions League zu spielen. Dies ist im Moment mein und Milots Thema“, erklärte Lala, der per Videoschalte in der Sendung „Sporti në KTV“ interviewt wurde. So offen hatte der Ex-Profi bisher noch nicht über einen Abschied von Werder gesprochen.

Es gebe viele Interessenten für Rashica, betonte der Berater. „Darunter sind Vereine, die ständig in der Champions League spielen.“ Namen nannte Lala nicht. Gehandelt wurden in letzter Zeit der FC Liverpool und der SSC Neapel sowie aus Deutschland RB Leipzig und Borussia Dortmund, wobei das Interesse des BVB nicht mehr so konkret sein soll.

Bei einem Transfer in eine der vier europäischen Top-Ligen – England, Spanien, Italien und Frankreich – beträgt die festgeschriebene Ablösesumme für Rashica nach WESER-KURIER-Informationen etwa 38 Millionen Euro. Ob dieser Preis in Zeiten der Corona-Krise noch zu erzielen ist, erscheint fraglich. In jedem Fall braucht Werder aber große Transfererlöse. Wegen der Bundesliga-Unterbrechung fallen aktuell viele Einnahmen weg. Wenn die Bremer erstklassig bleiben sollten, würden zudem teure Kaufklauseln für die Leihspieler Ömer Toprak und Leonardo Bittencourt greifen.

Vor rund einem Monat sagte Lala dem WESER-KURIER, dass der Transfermarkt wegen der Corona-Krise derzeit ruhe. Das sei aktuell immer noch der Fall, erklärte der Ex-Profi im kosovarischen TV. Offenbar geht Lala aber davon aus, dass sich das schnell ändert, denn er kündigte auch an: „In zwei bis drei Wochen werden wir eine Entscheidung treffen. Für Milot ist es an der Zeit, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.“

Rashica wechselte im Januar 2018 für kolportierte sieben Millionen Euro von Vitesse Arnheim zu Werder und unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Etwa ein Jahr brauchte der kosovarische Nationalspieler, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen, dann wurde er zum absoluten Leistungsträger. In der aktuellen Saison kam Rashica in 24 Pflichtspielen auf zehn Treffer und fünf Torvorlagen, befand sich allerdings seit der Winterpause wie das restliche Team im Formtief.