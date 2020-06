Beim 1:3 gegen Mainz saß Milot Rashica 90 Minuten auf der Bank. Im Saisonfinale gegen den 1. FC Köln am Sonnabend steht der Kosovare vielleicht gar nicht mehr im Kader. Im Training am Mittwoch hat sich Rashica eine Knöchelverletzung zugezogen und musste nach Vereinsangaben die Einheit vorzeitig beenden. Ob Rashica gegen Köln auflaufen kann, steht derzeit noch nicht fest und hängt von den Untersuchungsergebnissen ab.

Es droht also ein abruptes Ende seiner Zeit bei Werder nach zweieinhalb Jahren und 71 Pflichtspielen. Dass Florian Kohfeldt kein unbeschränktes Vertrauen mehr in seinen besten Torjäger hat, zeigte die Partie in Mainz. Claudio Pizarro durfte auf den Platz, Davie Selke ebenso. Rashica hingegen musste tatenlos zuschauen. In der Rückrunde ist er noch ohne Tor, zwei Treffer hat er aufgelegt.

Theo Gebre Selassie und Kevin Vogt, beide angeschlagen, trainierten am Mittwoch individuell. Nicht dabei war hingegen Sebastian Langkamp, der aufgrund von Oberschenkelproblemen pausierte. Ob das Trio am Sonnabend gegen Köln einsatzbereit ist, steht noch nicht fest.