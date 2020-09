Milot Rashica soll im Laufe der Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. (nordphoto)

Ein Milot Rashica in Topform hätte der weitestgehend ungefährlichen Werder-Offensive beim verpatzten Ligastart gegen Hertha BSC sicherlich gut getan. Der Flügelstürmer saß jedoch nur als Zuschauer auf der Tribüne. Nach seiner Knieverstauchung aus einem Länderspiel mit dem Kosovo Anfang September ist Rashica noch nicht wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Schalke am kommenden Sonnabend könnte der 24-Jährige aber in den Kader zurückkehren. „Es kann durchaus sein, dass er gegen Schalke wieder dabei sein kann. Er kann im Laufe der Woche hoffentlich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen", sagte Sportchef Frank Baumann.

Neben der Frage nach der Verletzung stellt sich bei Rashica immer auch die Frage, wie lange er noch bei Werder unter Vertrag steht. Die Bremer wollen ihn weiterhin verkaufen, weil sie die Einnahmen benötigen, um Löcher in der Kasse zu stopfen und eventuell selbst noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Zum Dauerthema Rashica-Wechsel erklärte Baumann jetzt nur: „Transfermäßig wird man abwarten müssen, da kann ich noch nichts Neues sagen. Es kann also sein, dass Milot gegen Schalke weiter bei uns ist.“

Werders Sportchef hatte zuletzt auch nicht ausgeschlossen, dass Rashica über den Transferschluss am 5. Oktober hinaus in Bremen bleibt, wenn kein passendes Angebot mehr eintrudeln sollte. Werder will möglichst eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro erzielen, bisher wollte das kein Klub bezahlen. Baumann hatte zuletzt erklärt: „Es gibt mehrere Interessenten für Milot, Aston Villa ist einer davon.“ Der Premier-League-Klub hat mit Bertrand Traoré gerade einen Außenstürmer von Olympique Lyon für kolportierte 18 Millionen Euro verpflichtet, dürfte aber über genügend finanzielle Mittel verfügen, um noch weitere kostspielige Transfers zu tätigen.