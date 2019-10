Milot Rashica traf zum 2:2. (nordphoto)

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Florian Kohfeldt zum ersten Mal als Cheftrainer in der Bundesliga an der Seitenlinie stand. Es war ein Spiel in Frankfurt, es stand lange Zeit 1:1, doch kurz vor Schluss kassierte Werder noch das 1:2. Am Sonntagabend hätte der Werder-Coach einen Tag nach seinem 37. Geburtstag beinahe ein unliebsames Déjà-vu erlebt. Werder kassierte kurz vor dem Abpfiff das 1:2, doch ein Elfmetertor von Milot Rashica führte in der Nachspielzeit noch zum 2:2-Endstand. Es war ein glückliches Remis für die Bremer, denn die Frankfurter waren über weite Strecken klar überlegen gewesen.

Aber von vorne: Werders Startelf sah auf zehn Positionen wie erwartet aus, doch in der Abwehr gab es eine Überraschung. Erstmals seit dem 18. Mai bestritt Milos Veljkovic wieder ein Bundesliga-Spiel und gab sein Comeback nach einem Zehenbruch. Zusammen mit Christian Groß bildete der Serbe die Innenverteidigung. Theo Gebre Selassie konnte somit wieder vom Zentrum auf seine angestammte Position auf der rechten Seite wechseln, links verteidigte Marco Friedl. „Die Physis von Frankfurt ist sehr wichtig. Deshalb brauchen wir Spieler, die voll da sind. Michael Lang bekommt eine Pause, weil er leicht angeschlagen war“, erklärte Kohfeldt die Umstellung.

Im defensiven Mittelfeld agierte Nuri Sahin, der sich immer wieder in die Abwehrkette zurückfallen ließ. Maximilian Eggestein und Davy Klaassen besetzten die Halbpositionen. In der Offensive kam Josh Sargent, eigentlich eher der Typ Zentrumsstürmer, überraschend über die rechte Seite. Dafür besetzte Leonardo Bittencourt das Zentrum, Milot Rashica spielte auf dem linken Flügel.

Schon früh zeigte sich: Wenn Werder das Frankfurter Pressing mal überspielen konnte, bot sich dem Offensivtrio viel Raum. So wie in der siebten Minute, als sich Bittencourt bei einem Konter nach einem Ballverlust die Kugel zurückerkämpfte und den nachgerückten Eggestein bediente, der an den Pfosten schlenzte. Die Bremer hatten also gesehen, wie es nach vorne gehen kann, doch danach kam erst einmal gar nichts mehr von den Gästen.

Starke Parade von Pavlenka

Eine Frankfurter Flanke nach der anderen segelte in den Strafraum, und Werder hatte mehrfach Glück. Daichi Kamadas Schuss fälschte Klaassen noch über das Tor ab (8.). Goncalo Paciencia traf den Ball nur mit der Schulter und beförderte ihn über das Tor (16.). Nach einem Bremer Ballverlust im Spielaufbau war es Torwart Jiri Pavlenka, der mit einer überragenden Parade gegen Kamara rettete und den Ball an die Latte lenkte (20.). Sekunden später köpfte Andre Silva vorbei (21.).

Werder stand in dieser Phase unter Dauerdruck, konnte sich kaum einmal befreien, verlor die Bälle im Spielaufbau zu schnell und ließ zu viele Frankfurter Flanken zu. Kohfeldt beorderte Kapitän Klaassen an die Seitenlinie und redete auf ihn ein. 10:1 Torschüsse für die Eintracht wies die Statistik aus, doch dann kam diese eine Szene, die erst einmal alles veränderte. Zum zweiten Mal fuhr Werder einen gelungenen Angriff. Bittencourt passte perfekt auf Sargent, der an Frankfurts Torwart Frederik Rönnow scheiterte. Den Nachschuss setzte Bittencourt an die Latte, schoss dann noch einmal, irgendwie prallte das Spielgerät zu Klaassen, der humorlos zum 1:0 einschob. Ein kurioses Billard-Tor zur eher schmeichelhaften Führung, doch das war den Bremern verständlicherweise egal.

Kein Elfmeter nach Videobeweis

Bei der Eintracht zeigte der Gegentreffer Wirkung. Die Gastgeber waren in der Folge nicht mehr so gefährlich in der Offensive und fielen eher durch harte Zweikämpfe auf. Bis zur Pause passierte ansonsten nicht mehr viel, es blieb beim 1:0 für Werder. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Frankfurter dann jedoch wieder den Druck. Viel lief erneut über die Flügelspieler Danny da Costa und Filip Kostic, die mit ihren Flanken für Gefahr sorgten. Schon nach wenigen Sekunden wehrte Pavlenka einen Paciencia-Kopfball bravourös ab (46.). Nach einem Zupfer von Veljkovic gegen Paciencia im eigenen Strafraum (50.) mussten die Bremer kurzzeitig zittern, denn Schiedsrichter Guido Winkmann sah sich die Szene am Monitor noch einmal an, entschied aber, dass Paciencia zuvor knapp im Abseits gestanden hatte.

Der Frankfurter Ausgleich deutete sich in dieser Phase an, und er fiel dann auch - natürlich nach einem Eckball, der Bremer Achillesferse. Werder klärte nicht konsequent genug, und Sebastian Rode hämmerte den Ball aus 16 Metern zum 1:1 ins Netz (55.). Die Bremer wankten, Kohfeldt wechselte aber zunächst nicht. Lediglich einen kleinen Positionswechsel hatte es zwischenzeitlich gegeben, Rashica rückte ins Sturmzentrum und Bittencourt auf die linke Seite. In der 72. Minute kam dann Youngster Benjamin Goller für Sargent, der sich auf der rechten Seite nicht wirklich wohl fühlte und sich in den Zweikämpfen kaum einmal behaupten konnte.

Mit Goller, Bittencourt und Rashica setzte Werder der körperlich überlegenen Eintracht-Defensive nun also drei flinke Dribbler entgegen. Gefährlich vor das Tor kamen die Bremer trotzdem nicht, einige gute Kontermöglichkeiten spielten sie nicht konsequent genug aus. In der 82. Minute kam Rashica nach einem guten Bittencourt-Zuspiel doch einmal zum Schuss, Rönnow hielt den Versuch aber mühelos. Kurz danach kam Philipp Bargfrede für Bittencourt in die Partie. Kohfeldt setzte also auf die Defensive, aber die Abwehr hielt nicht. In der 88. Minute staubte Andre Silva nach einer Pavlenka-Parade zum 2:1 für die Hausherren ab.

War es das für Werder? Nein! Rashica prüfte Rönnow, Klaassen setzte nach und wurde von Makoto Hasebe gefoult. Den berechtigten Elfmeter verwandelte Rashica sicher zum 2:2 und sicherte seiner Mannschaft damit doch noch einen Punkt (90.+1). Werder ist in der Tabelle nun Elfter mit acht Punkten und liegt weiterhin drei Zähler hinter Frankfurt.