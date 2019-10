Der Traum lebt weiter: Milot Rashica und die kosovarische Nationalmannschaft haben weiterhin die erstmalige Qualifikation für eine Fußball-Europameisterschaft im Blick. Am Montagabend bezwang die Auswahl des Werder-Profis das Team aus Montenegro mit 2:0 (2:0). Die Treffer beim Heimsieg erzielten Amir Rrahmani (10.) und Vedat Muriqi (34.).

In der Gruppe A liegen Rashica, der 90 Minuten durchspielte, und Co. zwar noch auf dem dritten Tabellenplatz, allerdings ist der direkte Konkurrent Tschechien gerade einmal einen Zähler entfernt. Der Rückstand auf Spitzenreiter England beträgt dagegen bereits vier Punkte. Im Kampf um Rang zwei kommt es am 14. November zum direkten Duell zwischen Tschechien und dem Kosovo - und somit möglicherweise auch zum Aufeinandertreffen zwischen Werders Keeper Jiri Pavlenka und eben Milot Rashica. Soll dabei noch immer keine Entscheidung über die EM-Quali fallen, wird dies drei Tage später passieren, wenn Tschechien in Bulgarien und Kosovo gegen England spielt.

Apropos Jiri Pavlenka: Der Torhüter war am Dienstag ebenfalls im Einsatz, für Tschechien stand allerdings „lediglich“ ein Testspiel gegen den nächsten deutschen Gegner Nordirland an. Pavlenka stand dabei die komplette Partie zwischen den Pfosten, erlebte jedoch keinen allzu angenehmen Abend. So gewannen die Nordiren dank einer starken ersten Halbzeit mit 3:2 (3:0) durch Tore von Paddy McNair (9./40.) und Jonny Evans (23.). Für Tschechien trafen Vladimir Darida (67.) und Alex Kral (68.).