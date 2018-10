Es ist gerade einmal vier Wochen her, da kehrte Milot Rashica freudestrahlend nach Bremen zurück. Mit der kosovarischen Nationalmannschaft hatte er den ersten Pflichtspielerfolg überhaupt eingefahren, gegen die Färöer zeigte Werders Offensivmann eine Topleistung. Kurz zuvor hatte er in der Bundesliga mit einem Freistoßtor gegen Frankfurt geglänzt – viel deutete darauf hin, dass der 22-Jährige so richtig durchstarten würde.

Doch es passierte: nichts. Oder nicht viel. Im folgenden Heimspiel gegen Nürnberg wurde Rashica eingewechselt. Mit seiner Konterstärke wollten die Bremer die Führung ins Ziel bringen oder gar ausbauen. Und der pfeilschnelle Angreifer hatte auch seine Szenen, die geliebten Eins-gegen-eins-Situationen. Das Problem: Rashica spielte so, als würde auf der Gegenseite nicht der 1. FC Nürnberg, sondern weiterhin – bei allem Respekt – das europäische Leichtgewicht aus dem hohen Norden stehen. Rashica vertändelte Bälle leichtfertig, agierte mitunter überheblich, scheute Wege in die Defensive und ließ all das vermissen, was Trainer Florian Kohfeldt zuvor immer gelobt hatte.

Und das ließ der Coach seinen Spieler auch spüren. Seither war von Milot Rashica nämlich nicht mehr viel zu sehen. Gegen Augsburg saß er auf der Bank, bei den Partien gegen Berlin und Stuttgart sogar auf der Tribüne. Beim Heimspiel gegen Wolfsburg rutschte er aufgrund mehrerer Ausfälle zwar wieder zurück in den Kader, wurde aber nicht berücksichtigt. Wer Florian Kohfeldt kennt, weiß, dass sein Handeln weniger eine disziplinarische Strafe im eigentlichen Sinne denn ein Denkansporn ist. Auch Florian Kainz hatte der Trainer kürzlich mit einer Nichtberücksichtigung kitzeln wollen, nun sollte eben Rashica etwas genauer über sein Fehlverhalten nachdenken. Warum? Weil Kohfeldt weiterhin viel von seinem Flügelflitzer hält. Ohne Wenn und Aber. „Es geht momentan halt sehr eng zu bei uns. Aber Milot ist ein super Spieler, und er wird wieder Spiele für uns machen, wichtige Spiele sogar“, betonte der 36-Jährige kürzlich.

Wunderschönes Premierentor

Die jüngste Länderspielpause gibt Milot Rashica die Chance zum Neustart. Wieder wurde er in seiner Heimat gefeiert, wieder waren die Färöer beteiligt. Beim zweiten Vergleich in der Nations League reichte es zwar nur zu einem 1:1, der Werderaner hatte aber bereits nach neun Minuten wieder einmal gezaubert. Knapp 20 Meter vor dem gegnerischen Tor war Rashica der Ball in zentraler Position vor die Füße getrudelt – und der 22-Jährige fackelte nicht lang und traf wunderschön in den Winkel. Fertig war das Premierentor im A-Team.

Die Stimmung dürfte bei Milot Rashica also wieder ziemlich gut sein, wenn er jetzt an die Weser zurückkehrt. Da nämlich obendrein am vergangenen Donnerstag gegen Malta mit 3:1 gewonnen wurde, ist der Kosovo nach vier Spieltagen Tabellenführer in seiner Gruppe und darf dank zweier Punkte Vorsprung auf Aserbaidschan vom Aufstieg in die C-Liga des Wettbewerbs träumen. Nicht schlecht für eine Mannschaft, die bislang nicht allzu häufig Grund zur Freude hatte.

Jetzt muss es für Milot Rashica nur eben auch bei Werder wieder klappen. Das gute Omen Färöer soll sich schließlich nicht zu einem Fluch für Bremen entwickeln. Sportchef Frank Baumann hatte bereits vor wenigen Tagen erklärt, wie es für Rashica auch in der Bundesliga möglichst schnell wieder zurück auf den Platz geht. „Niemand sagt, dass Milot schlecht trainiert hat„, betonte der 42-Jährige, “aber in der Situation, in der er sich jetzt befindet, muss er noch mehr in die Einheiten legen als sonst.“