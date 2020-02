Milot Rashica bejubelt seinen Treffer zum 3:1. (nordphoto)

Gegen Dortmund fing der Lauf an, und gegen Dortmund machte Milot Rashica am Dienstagabend auch seinen Vereinsrekord perfekt. In sechs Pokalspielen in Folge gelang dem Stürmer immer ein Tor, das gab es bei Werder noch nie. Beim 3:2-Sieg über Dortmund gelang dem 23-Jährigen nach einem feinen Pass von Yuya Osako das wichtige Tor zum 3:1 - in einer Phase, in der Werder Probleme hatte. „Wenn wir dieses Tor nicht machen, geht das Spiel vielleicht anders aus“, betonte Teamkollege Leonardo Bittencourt.

Für Rashica, Werders besten Torschützen der laufenden Saison, endete am Dienstagabend auch eine kleine Durststrecke. Erstmals seit der 1:6-Pleite bei den Bayern am 14. Dezember war er wieder erfolgreich. Im Pokal hat der kosovarische Nationalspieler nun nacheinander gegen Dortmund, Schalke, Bayern, Atlas Delmenhorst, Heidenheim und wieder Dortmund getroffen. Trainer Florian Kohfeldt lobte den schnellen Stürmer nach dem BVB-Spiel aber nicht für dessen Treffer, sondern für die starke Gesamtleistung: „Milot haut einfach alles rein. Er hat auch in der Defensive unglaublich gute Ballgewinne gehabt. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.“