Wo soll man bei diesem Bundesliga-Spiel anfangen? Bei der Szene in der 52. Minute? Da hatte Jiri Pavlenka nach einem Fehler von Ludwig Augustinsson einen Elfmeter verursacht und sich dabei so schwer verletzt, dass er vom Platz musste. Bühne frei für Werders Ersatztorwart Luca Plogmann, 18 Jahre jung und ohne jede Bundesliga-Erfahrung. Plogmann erhob sich von der Bank, zog sich seine Handschuhe über, trabte aufs Feld, schrie dem Frankfurter Schützen Sebastian Haller gleich mal ein paar deutliche Worte ins Ohr, musste dann aber wenig später den Ball doch aus dem Netz holen. Frankfurt hatte zum 1:1 ausgeglichen.

Oder beginnt man die Geschichte dieses Spiels mit dem Tor zum 1:0 von Yuya Osako für Werder? Oder bei der Roten Karte für den Frankfurter Jetro Willems nach gerade einmal 32 Minuten? Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen am zweiten Spieltag der Saison 2018/2019 wird noch lange im Gedächtnis bleiben. Weil die Geschichte des Spiels am Ende natürlich der Bremer Siegtreffer war. Milot Rashica, spät eingewechselt, verwandelte in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen direkten Freistoß zum 2:1-Siegtor für Werder. Was für ein Spiel.

Videoschiedsrichter greift ein

So ist das im Bundesliga-Fußball dieser Tage. Der Ball ist im Tor, aber gejubelt wird erst einmal nicht. So geschehen nach 21 Spielminuten. Was war passiert? Maximilian Eggestein hatte den Ball wunderbar in den freien Raum gechippt, in den Osako hinein gesprintet war. Osako hatte Eintracht-Torwart Kevin Trapp, der erst am Freitag verpflichtet worden war, getunnelt, der Ball rollte ins Tor, aber das Schiedsrichtergespann um Sören Storks entschied auf Abseits. Ein Fehler. In diesem Moment werden alle, die es mit Werder halten, gedacht haben: Gut, dass es den Videoschiedsrichter gibt, denn tatsächlich überprüfte das Team um Deniz Aytekin in Köln die Szene und kam zum richtigen Schluss: kein Abseits, Tor für Werder. Und jetzt durfte endlich – mit 90 Sekunden Verzögerung – gejubelt werden. 1:0 nach 23 Minuten.

Für die Eintracht dagegen kam es noch schlimmer. Sieben Minuten später: Martin Harnik bedrängte Jetro Willems an der Seitenlinie. Dem Frankfurter Linksverteidiger versprang der Ball ins Aus, Willems geriet mit Theo Gebre Selassie aneinander und schlug dann mit dem Arm nach ihm – die Rote Karte für diese Tätlichkeit war völlig korrekt.

Klaassen verletzt Salcedo

Damit erreichte die Intensität dieser Partie die nächste Stufe, denn die Zweikämpfe waren von Beginn an sehr robust geführt worden; das erste Mal in der neunten Minute so richtig. Da grätschte Davy Klaassen Carlos Salcedo herzhaft den Ball vom Fuß, erwischte aber auch den Frankfurter Verteidiger. Salcedo musste nach elf Minuten verletzt raus. Klaassen wurde fortan bei fast jedem Ballkontakt von den Frankfurter Fans ausgepfiffen.

Nach dem Platzverweis gegen Willems hatte die Eintracht bereits die halbe Viererkette umbauen müssen, nach gerade einmal einer halben Stunde. Werder 1:0 vorn, in Überzahl, gegen einen Gegner ohne eingespielte Abwehr, dazu verriet die ewige Bundesliga-Statistik, dass Eintracht Frankfurt noch nie ein Bundesliga-Spiel nach einem Rückstand in Unterzahl in einen Sieg verwandelt hatte – das fühlte sich doch an wie ein Matchball für Werder in der zweiten Halbzeit.

Doch so lief das Spiel an diesem Sonnabend nicht. Frankfurt wirkte nach der Pause zunächst wie das Team, das einen Mann mehr auf dem Platz hatte. Frankfurt drückte. Frankfurt hatte aber auch keine richtigen Chancen. Dafür lag der Ball nach einer Stunde noch einmal im Frankfurter Tor. Augustinsson, der den Elfmeter verschuldet hatte und überhaupt sehr unsicher wirkte, flankte in die Mitte, wieder war Osako zur Stelle. Diesmal zählte der Treffer wegen Abseits aber nicht. Eine korrekte Entscheidung.

Pizarro schießt sich selbst an

Die Frankfurter kämpften weiter. Nach 75 Minuten hatten sie, obwohl mit einem Mann weniger, genauso viele Kilometer zurückgelegt wie die Bremer. Werder war in dieser Phase im Begriff, den Vorteil der Überzahl leichtfertig zu verschenken. Doch Werder kam schließlich doch noch vermehrt zu Abschlüssen, und was für gute Chancen waren das?! Trapp faustete einen Schuss von Max Kruse über die Latte (73.), David Abraham rettete nach einem Schuss von Gebre Selassie auf der Linie (76.). Und es ging weiter: Bei einer Osako-Hereingabe schoss sich der eingewechselte Claudio Pizarro den Ball frei vor Trapp selbst an den Kopf (82.). In der 87. Minute verzog Pizarro von halblinks knapp. Der eingewechselte Milot Rashica stürmte allein auf Trapp zu und schoss den Torwart an (90.). Die schließlich angezeigten sieben Minuten Nachspielzeit erhöhten die Spannung noch einmal. Tatsächlich kam auch die Eintracht durch Filip Kostic noch einmal zum Abschluss, aber der Ball flog über Plogmanns Tor. Und dann kam Rashicas Auftritt.