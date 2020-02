Der erfolgreichste Spieler in Werders Offensive in dieser Saison: Milot Rashica ging in der Rückrunde dennoch bisher leer aus. (nordphoto)

Im Angriff hat Werder allerlei Sorgen, Milot Rashica gehörte bislang eher nicht dazu. Allerdings: In den letzten fünf Spielen hat auch er keinen Scorerpunkt mehr beigesteuert und seit der 1:6-Auswärtsniederlage Mitte Dezember bei den Bayern nicht mehr getroffen. Den Grund für die Ladehemmung sieht Werder-Trainer Florian Kohfeldt aber nicht bei Rashica selbst, sondern eher in der Gesamtsituation der Mannschaft. Zumindest sei ihm nicht bekannt, dass der 23-jährige Angreifer durch andere Dinge abgelenkt sei, wie es der Coach ausdrückte.

Vielmehr erkennt Kohfeldt einen Mix aus der aktuellen Lage sowie der veränderten Rolle, insbesondere in den Spielen in Düsseldorf und gegen Hoffenheim als hängende Spitze. „Milot ist ein Spieler, der etwas inszenieren kann. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein Spieler, der ein Stück weit darauf angewiesen ist, in Szene gesetzt zu werden“, sagte Kohfeldt, der als eines der Probleme für die generell abhanden gekommene Offensivgefahr das Positionsspiel sieht. „Wir müssen uns da insgesamt wieder verbessern, um auch Milot wieder in bessere Positionen zu bringen“, sagte er über den Kosovaren, der in puncto Aufwand weiter überzeuge. Vielleicht platzt ja am Dienstagabend im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (20.45 Uhr, live bei Sky und in der ARD) auch bei Rashica wieder der Knoten beim Torabschluss.

Kohfeldt lobt: „Er wirft alles rein“

Tatsächlich lief Rashica zum Rückrundenauftakt in Düsseldorf von allen Akteuren am meisten (11,66 Kilometer), in den Spielen gegen Hoffenheim und Augsburg spulten bei Werder nur Davy Klaassen und Maximilian Eggestein mehr Kilometer ab. „Er wirft alles rein. Und dass ihm im Moment die Leichtigkeit fehlt, ist klar, das ist ja auch unser Gesamtthema“, erklärte Kohfeldt.

Die Aussagen des Trainers werden durch die Statistik bestätigt, denn der Bremer Topscorer (sieben Tore, drei Vorlagen) fügt sich in die aktuelle Entwicklung ein – der gesamten Mannschaft gelang mit Ausnahme von Rashicas Tor in München in den letzten sieben Spielen nur ein Scorerpunkt: Niklas Moisanders Kopfball gegen Düsseldorf, den Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier ins eigene Tor lenkte, gilt als Assist des Kapitäns. Angemerkt hierbei sei, dass eben jene Freistoßflanke auf den Kopf von Moisander von Rashica geschlagen wurde.