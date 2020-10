Milot Rashica spielt künftig für Bayer Leverkusen. (nordphoto)

Der zweite Millionenverkauf lag in der Luft, alles schien angerichtet. Nach Davy Klaassen war auch Milot Rashica auf dem Sprung. Nach WESER-KURIER-Informationen weilt der kosovarische Nationalspieler aktuell in Leverkusen, ist derzeit in einem Hotel untergebracht. Eigentlich wollte er alle Formalitäten mit seinem neuen Klub erledigen, doch dann kam es ganz noch anders. „Die Gespräche sind erst am Mittag richtig losgegangen. Wir haben harte Verhandlungen geführt, Leverkusen wollte keinen fixen Wechsel. Es gab verschiedene Modelle. Am Ende reichte die Zeit nicht aus, um eine Lösung zu finden“, erklärte Werders Sportchef Frank Baumann. Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler sagte dem „Kicker“, dass es keine Einigung in Sachen Kaufoption gegeben habe.

Die Worte des früheren Werder-Profis zeigen, welche Entwicklung das Thema in den vergangenen Tagen noch genommen hat. Eigentlich wollten die Bremer ihren Angreifer ausschließlich verkaufen, Sportchef Frank Baumann selbst war zuversichtlich, dass es noch rechtzeitig zu einer Einigung kommen werde. Lange Zeit galt RB Leipzig als Rashicas Ziel, letztlich konnten sich die beiden Klubs jedoch nicht einigen, weshalb mehr und mehr eine Hängepartie entstand. Erst auf der Zielgeraden der Transferphase kam wieder Schwung in die Angelegenheit, wie der WESER-KURIER bereits am Sonntag berichtete, nahm nun auch Bayer Leverkusen die Fährte auf. Und plötzlich - so verriet es jetzt Völler - ging es um eine Leihe samt anschließender Kaufoption. Ein Detail, das zu neuen Diskussionen führte, die schließlich einen Transfer verhinderten.

Milot Rashica war im Januar 2018 vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim an die Weser gewechselt, die Bremer hatten seinerzeit tief in die Tasche gegriffen und sieben Millionen Euro überwiesen. Nach anfänglichen Problemen platzte ein gutes Jahr später der sportliche Knoten bei Rashica, er avancierte zum Leistungsträger, steigerte seinen Marktwert erheblich und weckte das Interesse anderer Klubs. Für Werder absolvierte der inzwischen 24-Jährige bislang 74 Pflichtspiele und erzielte 24 Tore, nun könnten unerwartet noch ein paar hinzukommen. Der Vertrag in Bremen läuft noch bis zum Sommer 2022.