Viele Fragen, aber keine glücklich machenden Antworten: Werders Manager Frank Baumann hat für Transfers weniger Geld zur Verfügung als andere Klubs. (dpa)

Die Uhr tickt. Im schlimmsten Fall für Werders Erstligazugehörigkeit, auf jeden Fall aber für das Transferfenster. Am Freitag endet die Wechselfrist, danach steht fest, mit welchem Kader die abstiegsbedrohten Bremer den Klassenerhalt realisieren wollen. Nach dem Hoffenheim-Spiel scheint allerhöchste Eile geboten, der Kader braucht dringend eine Aufwertung. Aber ob sie tatsächlich kommt?

„Ich kann nur das wiederholen, was ich auch schon die letzten Wochen gesagt habe“, erklärte Frank Baumann. „Wenn wir etwas Passendes finden – sportlich, menschlich und vor allem finanziell -, dann würden wir etwas machen. Es gibt mehrere Optionen, aber es kann aufgrund unserer Situation auch länger dauern. Es kann aber auch schnell gehen, wie wir bei Kevin Vogt gesehen haben. Deshalb kann ich es nicht einschätzen, ob und wann etwas passiert.“ Werders Sportchef bleibt weiter betont gelassen, er will sich trotz der prekären Lage nicht hetzen lassen.

Es gibt genügend Baustellen

Dabei gibt es genügend Baustellen. Die Offensive lahmt seit Wochen. Im Mittelfeld wimmelt es nicht gerade vor kreativen Köpfen, die gefährliche Momente initiieren. Stattdessen müssen Spieler wie Leonardo Bittencourt defensivere Positionen bekleiden, weil es auf den Außenbahnen an Alternativen mangelt. Und dank der fünften Gelben Karte für Marco Friedl hat sich die Situation noch einmal verschärft. „Da haben wir jetzt gar keinen mehr. Nächste Woche fällt auch noch der vierte aus“, sagte Baumann.

Der miese Bremer Sonntagnachmittag hatte noch gar nicht richtig begonnen, da bekräftigte Trainer Florian Kohfeldt bereits, dass der Verein nicht untätig die Misslage beobachte. „Heute waren nicht viele Werder-Scouts im Stadion, weil sie unterwegs sind“, sagte er ins „Sky“-Mikrofon. „Wir halten die Augen offen, denn wir haben immer noch eine fast schon dramatische Verletztensituation mit vier bis fünf Stammspielern, die uns fehlen.“

Dabbur teurer als Werders Budget

Doch es müsse eben auch der Markt mitspielen. „Es ist nun einmal so, dass im Winter die Anzahl der Spieler, die wechselwillig sind oder bei denen man die Chance hat zuzugreifen, nicht so groß ist“ sagte Kohfeldt. „Auch wenn wir uns das alle anders wünschen, müssen wir der Realität da ins Auge blicken.“ So könne Werder eben nicht wie Hoffenheim mal eben einen Transfer wie den von Munas Dabbur stemmen, bei dem eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro kolportiert wird. „Das ist ein gutes Stück über unserem Transferbudget für das ganze Jahr“, betonte Kohfeldt. „Deshalb gibt es von mir noch einmal ein Plädoyer für Rationalität. Wir dürfen jetzt nicht alles schlechtreden. Auch wenn es gerade schwerfällt: Jetzt etwas zu machen, um etwas zu machen, wäre das Dümmste, was man machen könnte.“

„Wir haben trotzdem Qualität“

Bei nur noch 15 ausstehenden Ligaspielen, die über das Werder-Schicksal entscheiden, ist die Frage nach dem Müssen aber vielleicht doch ein wenig größer als die des Möchtens oder Könnens. „Wir sehen auch unsere Spiele und wo wir Ansatzpunkte haben“, sagte Kohfeldt. „Wir haben trotzdem die Qualität, um die Klasse zu halten – davon bin ich weiterhin felsenfest überzeugt. Wir haben leider nicht den Rhythmus und auch nicht die individuelle Qualität in dieser Saison, um jetzt einmal vier, fünf Spiele am Stück zu gewinnen. Das müssen wir uns eingestehen.“