Bei Werder war Olaf Rebbe Marketing-Chef. (nordphoto)

Olaf Rebbe wird Sportdirektor beim griechischen Top-Klub Paok Saloniki. Zur kommenden Saison tritt der 42-Jährige den Job beim amtierenden Meister an, er hat vor Kurzem einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Wann genau Rebbe die Arbeit aufnimmt, hängt mit dem Beginn der neuen Saison zusammen. Die ist in Griechenland – wie in allen anderen europäischen Ligen – noch nicht terminiert.

Seine Karriere im Fußball begann Rebbe 2004 bei Werder. Er wurde Marketingleiter des Klubs und Vertrauter vom damaligen Manager Klaus Allofs. Als Allofs im Spätherbst 2012 nach Wolfsburg wechselte, verließ auch Rebbe Bremen. Zunächst Leiter Sport, stieg Rebbe zum Sportdirektor des VfL auf, als Allofs 2016 den Klub verlassen hat. Bis zum Sommer 2018 blieb Rebbe im Amt, dann erfolgte die Trennung. Kurz darauf wurde er Sportchef beim Premier-League-Klub Huddersfield Town mit dem deutschen Trainer David Wagner. Nach der Entlassung von Trainer David Wagner Anfang 2019 war auch Rebbes Zeit in England zu Ende.

Mit Paok übernimmt Rebbe bei einem der traditionsreichsten Klubs Griechenlands und einem der erfolgreichsten: In den vergangenen vier Jahren gewann Saloniki vier Titel. Zur Meisterschaft in der vergangenen Saison kommen noch die Pokalsiege 2019, 2018 und 2017 hinzu. In Griechenland hat der Spielbetrieb gerade wieder begonnen, Saloniki spielt aktuell in den Play-Offs um die Teilnahme an der Champions League.