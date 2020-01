Frank Baumann hat Davie Selke zum zweiten Mal zu Werder geholt. (nordphoto)

Wie man sich in Bremen begrüßt, wusste Davie Selke noch genau. Als sich Werders neuer Stürmer am Freitagnachmittag auf den Weg zum Trainingsplatz machte, rief er den wartenden Fans ein norddeutsches „Moin“ zu. Er kennt sich aus, war schon von 2013 bis 2015 bei Werder. Kurios dabei: Zweimal verpflichtete der Verein Selke am letzten Tag der Transferphase. Am 31. Januar 2013 holte ihn Frank Baumann, der damalige Sportliche Leiter der U 23, von der TSG Hoffenheim als Perspektivspieler nach Bremen. Genau sieben Jahre später ist Baumann Sportchef, und Selke kommt als gestandener Bundesliga-Angreifer von Hertha BSC, der Werder mit seinen Toren vor dem Abstieg retten soll. „Er bereichert unser Offensivspiel mit seinen Qualitäten“, sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Es war mal wieder ein turbulenter letzter Tag der Wechselperiode. Freitagvormittag stieg Selke in Berlin in einen Privatjet, landete gegen 13 Uhr in Bremen und wurde von Werder-Mitarbeitern direkt zum Weserstadion chauffiert. Dort stand noch der Medizincheck an, dann folgte die Vertragsunterschrift, ab 15 Uhr trainierte Selke mit seinen neuen Teamkollegen, um 18 Uhr reiste er mit nach Augsburg. Werder leiht den Stürmer erst einmal für 18 Monate aus, dann greift unter gewissen Bedingungen eine Kaufverpflichtung, wie der Klub mitteilte. Nach WESER-KURIER-Informationen muss Werder Selke kaufen, wenn die Bremer im Sommer 2021 weiterhin in der Bundesliga spielen. Die Ablösesumme liegt bei etwa zwölf Millionen Euro. Hinzu kommt das Gehalt, das bei Hertha 3 bis 3,5 Millionen Euro pro Jahr betrug. Für einen Wechsel nach Bremen habe Selke deutliche Gehaltseinbußen in Kauf genommen, ist aus dem Umfeld des Klubs zu hören. Zu den Top-Verdienern dürfte er an der Weser dennoch gehören.

Werden Leistungsträger verkauft?

Ganz klar: Selke ist für Werder-Verhältnisse ein richtig großer Transfer. Der Verein geht ins finanzielle Risiko, auch wenn Baumann am Freitag abwiegelte. „Es ist keine Belastung, die als außergewöhnlich zu bezeichnen ist. Die nächsten eineinhalb Jahre und auch danach wird sie uns nicht einschränken. Bei Transfers wird auch über Zahlungsziele verhandelt, die gestreckt werden. Es ist für uns ein herausfordernder Transfer, keine alltägliche Größenordnung. Aber alles ist im vernünftigen Rahmen“, sagte der Sportchef und ließ doch durchblicken, dass der Selke-Transfer gegenfinanziert werden muss: „Wir haben in der Mannschaft Spieler mit Marktwert, die immer wieder mal abgeben werden. Das ist so.“

Ob nun Milot Rashica oder ein anderer Leistungsträger gehen muss, um den möglichen Selke-Kauf zu finanzieren, ist aber Zukunftsmusik. Hertha muss noch eine Weile auf den Großteil des Geldes warten. Warum die Berliner damit einverstanden waren, erklärte Baumann wie folgt: „Davie war nicht lange auf dem Markt. Ein direkter Verkauf ist in der Größenordnung kein Selbstläufer. Deswegen war auch für Hertha eine Leihe eine Option.“

So schnell wie der Transfer abgewickelt wurde, so schnell soll Selke bei Werder nun wieder für mehr Torgefahr sorgen. In dieser Saison traf er allerdings erst einmal, in der vergangenen waren es drei Treffer. Für Werder erzielte er einst immerhin neun Tore in einer Spielzeit. Schon beim Spiel in Augsburg an diesem Sonnabend (15.30 Uhr) steht der Mann mit der Rückennummer neun im Kader. „Nach dem Ausfall von Niclas Füllkrug haben wir immer gesagt, dass wir gerne einen zentralen Stürmer mit Präsenz, Torgefahr, Kopfballstärke unter Vertrag nehmen würden“, erklärte Baumann. „Und Davie ist im besten Alter für einen Mittelstürmer.“

Hertha kauft groß ein

Dass Selke ins Profil passt, wussten sie bei Werder zwar schon länger, bereits 2017 hätte Baumann ihn gerne geholt, doch der Angreifer ging zur Hertha. Die Möglichkeit, ihn jetzt zu verpflichten, ergab sich sehr kurzfristig. Hertha BSC, mit reichlich Investorengeld gesegnet, holte kurz vor Ablauf der Transferphase die Stürmer Krzysztof Piatek (AC Mailand) und Matheus Cunha (RB Leipzig). Selkes Chancen auf Spielzeit sanken dadurch rapide. „Anfang der Woche hatten wir den ersten Kontakt bezüglich eines Transfers in der Winterpause“, schilderte Baumann. „Da habe ich die Info bekommen, dass Hertha noch einiges machen möchte und es kurz vor dem Abschluss steht. Dann fragt man Optionen ab, die eventuell frei werden.“ Zunächst wollten die Berliner aber abwarten, ob ihre Verpflichtungen auch wirklich klappen. „Da war Geduld gefragt“, sagte Baumann.

Werders Sportchef beherrscht dieses Pokerspiel inzwischen gut, er ist zum Spezialisten für Last-Minute-Transfers geworden. Serge Gnabry, Ishak Belfodil, Sebastian Langkamp, Milot Rashica, Nuri Sahin und Leonardo Bittencourt holte er jeweils am sogenannten Deadline Day. Feiern lassen wollte sich Baumann dafür aber nicht: „Es ist nicht unser Ziel, am letzten Tag zuzuschlagen, sondern frühzeitig. Weil die Integration wichtig ist, weil Spiele absolviert wurden. Es müssen sich aber die passenden Möglichkeiten ergeben.“

Werder hätte laut Baumann durchaus schon vor einigen Wochen andere Stürmer bekommen können, „aber da war die Überzeugung nicht da“. Also habe man gewartet und sei dafür nun belohnt worden. Auf der anderen Seite wollte auch Selke unbedingt zu Werder. „Der Verein hat bei mir immer einen sehr hohen Stellenwert“, unterstrich der Stürmer. Und Baumann erklärte: „Davie hat das Umfeld des Vereins und die Fans geschätzt. Es gab andere namhafte Klubs, die Interesse hatten. Auch aus England. Da hat es geholfen, dass Davies Favorit Werder war.“ Bei den Bremer Fans stand Selke allerdings zuletzt nicht mehr hoch im Kurs. Im Weserstadion wurde er stets ausgepfiffen, viele Anhänger nahmen ihm den Wechsel nach Leipzig im Jahr 2015 für acht Millionen Euro Ablösesumme übel. Baumann stellte daher jetzt noch einmal klar: „Davie wollte Werder damals nicht verlassen. Es war ein Notverkauf, weil Geld nötig war, um Lizensierungsauflagen zu erfüllen und Liquidität zu sichern.“