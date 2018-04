Im März 2017 hatte das Bremer Landgericht den ehemaligen Werder-Mannschaftsarzt Götz Dimanski zu einer Zahlung von 100.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Darüber hinaus sollten Dimanski und die Internistin Manju Guha einen Schadensersatz leisten, der auch künftige Folgebehandlungen beinhalte. Auch einen Verdienstausfall für das Jahr 2007 gestand das Gericht Klasnic zu. Dimanski hatte bereits kurz darauf Berufung eingelegt.

Nun berichtet die „Bild“, dass das zuständige Bremer Oberlandesgericht gegenüber der Zeitung bestätigt habe, dass es in den nächsten Monaten einen neuen Verhandlungstermin gebe, um den komplizierten Fall zu klären. Dimanskis Berufung ist demnach zulässig. Laut der „Bild“ geht der Prozess am 6. September in die nächste Runde. „Ich bin froh, dass ich in einem Land lebe, in dem es eine funktionierende Justiz gibt“, sagte Dimanski der Zeitung. Nach Einschätzung der Dimanski-Anwälte wurden die Aussagen der Gutachter beim aktuellen Urteilsspruch nicht ausreichend berücksichtigt.

Seit seiner Nierenerkrankung befindet sich Klasnic im Rechtsstreit mit dem früheren Werder-Arzt. Dimanski wird von den Klasnic-Anwälten für die Fehlbehandlung seiner Nierenerkrankung verantwortlich gemacht.

Anfang 2007 hatte seine Mutter eine Niere gespendet, anschließend war es aber zu Komplikationen gekommen. Beim zweiten Mal im März 2007 erhielt er das Organ von seinem Vater. Zehn Jahre nach dieser Transplantation stellte sich heraus, dass auch diese Niere nicht mehr genügend Arbeit verrichtete. Seither befand sich Klasnic auf der Suche nach einem weiteren Spender und musste dreimal pro Woche für jeweils fünf Stunden zur Dialyse ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Im vergangenen Oktober wurde Klasnic zum dritten Mal eine Niere transplantiert.

