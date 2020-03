Oliver Reck trainiert den SSV Jeddeloh II seit Jahresbeginn. (dpa)

Oliver Reck hat seinen Vertrag als Trainer des Regionalligisten SSV Jeddeloh II verlängert. Der Ex-Profi von Werder Bremen und des FC Schalke 04 wird auch in der kommenden Saison für die Viertliga-Mannschaft verantwortlich sein, wie der niedersächsische Fußball-Klub mitteilte.

Reck hatte den Posten am 1. Januar angetreten und blieb in den drei bisher ausgetragenen Partien mit seinem Team ungeschlagen. Aktuell pausiert auch die Regionalliga wegen der Corona-Pandemie. Als Torwart war Reck von 1985 bis 1998 für Werder aktiv. Der heute 55-Jährige gewann in dieser Zeit zwei deutsche Meisterschaften, holte zweimal den DFB-Pokal und wurde Europapokalsieger der Pokalsieger.