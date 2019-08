Für die Werder-Profis ist nach dem „Tag der Fans“ und dem Testspiel gegen Everton erst einmal Regeneration und leichtes Training angesagt. Auf dem Platz wird voraussichtlich heute kein Spieler zu sehen sein. Dafür steht Christian Groß um 10.30 Uhr in einer Medienrunde Rede und Antwort. Der 30-Jährige, der eigentlich in Werders U23 spielt, hat aufgrund von Werders Verletzungsproblemen in der Abwehr die gesamte Vorbereitung der Profis absolviert und ist nun auch ein heißer Kandidat für das Pokalspiel am kommenden Sonnabend gegen Delmenhorst.