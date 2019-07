Die Werder-Profis dürfen es heute im Trainingslager in Grassau etwas ruhiger angehen lassen. Nach dem Testspiel am Sonntag gegen Eibar (4:0) steht am Montag nur eine regenerative Einheit um 10 Uhr auf dem Programm. Am Nachmittag (14 Uhr) stellt sich Niclas Füllkrug nach seinem Doppelpack gegen Eibar in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten. Die wichtigsten Aussagen des Werder Stürmers lest ihr anschließend bei uns.