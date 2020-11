John Anthony Brooks genoss gegen Werder nicht nur in dieser Szene Lufthoheit. (nordphoto / gumzmedia)

Auf dem Papier sind es zwar nur ein paar Zentimeter Unterschied, aber auf dem Platz sah es in einigen Szenen eher nach zwei Welten aus, wenn die Wolfsburger Riesen John Anthony Brooks (1,93 Meter) und Wout Weghorst (1,97) auf ihre Bremer Gegenspieler trafen. Im Werder-Lager wurden schnell Erinnerungen wach an einen Spruch des legendären Otto Rehhagel, der einst formulierte: „Größe kann man nicht lernen.“

Ob im eigenen Strafraum oder im gegnerischen: Werder hatte Mühe, gegen diese beiden Spieler mitzuhalten, die prompt auch beide zu den Torschützen zählten. „Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der sehr körperlich agiert hat“, sagte Werders Trainer Florian Kohfedlt, „die haben natürlich Qualität im Strafraum. Wolfsburg hat einen Kader, der wenig Wünsche offen lässt, was körperliche Präsenz und Geschwindigkeit in allen Mannschaftsteilen angeht. Das ist schon eine sehr komplette Mannschaft. Und ich stimme Herrn Rehhagel zu: Es ist nun mal so, dass man Größe nicht lernen kann.“ Werder habe jedoch auch einen sehr präsenten Spieler gehabt, nämlich Ömer Toprak, „der hat nicht ganz diese Größe, gleicht das aber durch seine Physis aus“, lobte Kohfeldt.

Andere Lösungsansätze

Weil sie das wussten auf Bremer Seite, hatten sie auch ein paar Ideen vorbereitet, wie man diese Riesen austricksen könnte. Durch schnelles, flaches Spiel zum Beispiel, oder durch fieses Attackieren im Pressing, wie von Yuya Osako vor dem Bremer Treffer zu 1:0-Führung praktiziert. Das gelang zu selten. „Es lag nicht alleine an der Größe“, betonte Kohfeldt nach Niederlage, „man kann mit seinem Körper arbeiten und das anders lösen, wir hatten vor den Gegentoren teilweise die Bälle schon abgewehrt. Das ist ärgerlich.“

Und es hätte trotz der körperlichen Unterlegenheit durchaus häufiger im Wolfsburger Tornetz zappeln können als nur diese drei Mal, wenn Werder im Abschluss kaltschnäuziger gewesen wäre. „Das ist ja das Komische heute“, meinte Kohfeldt nach dem Abpfiff, „wir schießen drei Tore, müssten aber echt mehr machen. So richtig zufrieden können wir mit der Chancenverwertung nicht sein in diesem Spiel. Wir hatten noch einige Chancen und auch weitere Szenen, wo wir es im letzten Drittel hätten anders ausspielen können.“ Hierbei besser zu werden, bleibe deshalb ein Schwerpunkt im Training. Denn das ist etwas, was man sehr wohl lernen kann.