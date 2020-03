Werders Mannschaftsarzt Christoph Engelke (l.) kümmert sich seit 2018 um die Sorgen der Profis und ist auch jetzt während der Coronakrise ein wichtiger Ansprechpartner. (nordphoto)

Ist das für Sie gerade die größte medizinische Herausforderung Ihrer beruflichen Karriere?

Das kann ich noch nicht beurteilen. Wir sind noch im Beginn der Pandemie.

Alles ganz normal also?

Nein, aber ich empfinde es als etwas, das zu meinem Job dazugehört. Es ist natürlich eine sehr intensive Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, das schon. Aber nicht für meine persönliche Situation als Arzt.

Sind Sie dennoch von der Geschwindigkeit der Entwicklung überrascht?

Ich bin schon überrascht von der Intensität des Eingreifens in das normale Leben und wie intensiv die Situation für die ganze Welt geworden ist.

Sie sind im Kreis Verden auch noch als Landarzt tätig. Wie erleben Sie die Situation vor Ort?

Wir alle erleben derzeit, dass das Hauptproblem für die Menschen im Alltag ein Gefühl der Verunsicherung ist. Es ist eigentlich weniger die Angst um das eigene Befinden, das überwiegt, sondern die ganz allgemeine Angst, etwas falsch zu machen und andere Menschen anzustecken. Ich werde aktuell von vielen Personen angerufen, weil sie verunsichert sind.

Sind Sie denn bereits mit einem konkreten Fall in Berührung gekommen?

Natürlich, wir hatten schon positive Covid-Fälle. Und da waren auch Patienten dabei, bei denen ich selbst unter größter Vorsicht den Abstrich machen musste.

Wie gehen Sie in eine solche Behandlung, haben Sie selbst Angst vor einer Ansteckung?

Also, ich habe selbst gar keine Angst, ganz schwer krank zu werden. Ich habe nur die berechtigte Sorge auszufallen. Das möchte ich auf keinen Fall. Ich möchte nicht, dass die Praxis zugemacht werden muss, sich Arzthelferinnen anstecken und dadurch etwas passiert. Deshalb habe ich schon das mitschwingende Gefühl, wenn ich komplett mit dem Schutzanzug bekleidet in der Infektionssprechstunde bin, dass mir und uns jetzt nichts geschehen darf.

Wie darf ich mir die Arbeit in einem solchen Anzug vorstellen?

Man muss sich das grundsätzlich wie einen Bauarbeiter-Anzug vorstellen, zusätzlich gibt es noch eine Schutzbrille, eine Schutzmaske und Handschuhe. Dann muss man sich hinterher wieder rückwärts aus diesem Anzug herauspellen und entsprechend vorsichtig sein, dass man sich selbst wiederum nicht an diesem Anzug ansteckt. Es ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Bei Hausbesuchen gibt es dagegen noch die Möglichkeit, den Menschen aus drei bis vier Metern Abstand zu erklären, wie sie selbst den Abstrich bei ihrem Partner durchführen können.

Jetzt haben Sie stets Ihren Spagat zwischen der Arbeit als Landarzt in Fischerhude und Ihren Aufgaben bei Werder aufrechterhalten? War das zuletzt überhaupt noch möglich? Oder kommt Ihnen die aktuelle Fußball-Pause ganz gelegen?

Die parallele Arbeit gibt es weiterhin, wobei das jetzt bei den Spielern durch die Pause natürlich sehr, sehr zurückgefahren wurde. Es gleicht momentan mehr einer beratenden Aufgabe. Ich möchte aktuell auch möglichst wenig Zeit bei Werder verbringen und mache vieles nur übers Telefon. Ich berate aber auch weiterhin meine Spieler und ihre Familien, wenn es irgendein Problem gibt. Aber das klappt bislang auch sehr gut.

Wie schützt man denn eine gesamte Mannschaft vor Corona? Gibt es auch dort lediglich die ganz normalen Vorgaben oder haben Sie dem Team noch mehr Informationen mit auf den Weg gegeben?

Trainer Florian Kohfeldt hat die Maßgaben, die wir gemeinsam im Konsens aufgestellt haben, ja bereits öffentlich formuliert. Diese gehen ein wenig darüber hinaus, was im Alltag jedem Bürger eigentlich klar ist. Wir sehen die Mannschaft stets als Gesamtes und wissen, dass sie irgendwann wieder einen Trainingsbetrieb starten will. Deswegen sind die Profis sehr intensiv über Vorsichtsmaßnahmen, die sie einzuhalten haben, aufgeklärt worden. Ihnen ist bewusst, dass es im Sport viel Nähe, Umarmungen nach geschossenen Toren und ein ständiges Abklatschen gibt. Das ist für die Spieler jetzt schon eine gewisse Zumutung und Verantwortung, die sie da jetzt tragen müssen, indem sie darauf verzichten. Aber ich finde, dass sie das alle bislang sehr vernünftig umsetzen.

Wie haben Sie die Situation erlebt, in der Sie und das gesamte Ärzteteam die Spieler diesbezüglich aufgeklärt haben?

Auch dort war es so, wie man es von den anderen Menschen kennt. Es überwiegt die Besorgnis, etwas falsch zu machen. Es sind schließlich viele Familienväter in der Mannschaft, die ihren Kindern auf keinen Fall einen Infekt mit nach Hause bringen wollen. Oder ihren Eltern und Großeltern. Die Sorge um die Familienangehörigen ist also auch bei ihnen sehr groß. Auch Fußball-Profis sind eben ganz normale Menschen, ganz so wie hier draußen in der Praxis bei mir. Es gibt aus diesem Grund aber ihrerseits auch eine hohe Kooperation bei dem, was wir von ihnen wollen. Mein Ärzte-Kollege Daniel Hellermann und ich haben einen Vortrag vor der Mannschaft und dem ganzen Staff gehalten – und dabei war es mucksmäuschenstill. Da war die volle Konzentration vorhanden.

Gibt es derzeit häufig Rückmeldungen der Spieler, die nochmal einen Rat benötigen?

Ich werde häufig von Spielern angesprochen, Daniel Hellermann genauso. Sie sind aber auch angehalten, es so zu machen. Wir laden sie sehr herzlich dazu ein, lieber eine Frage zu viel zu stellen als eine zu wenig. Und Daniel und ich sind auch stets sehr eng im Gespräch miteinander, im Grunde täglich.

Nun könnte auch die psychische Belastung noch eine zusätzliche Rolle spielen. Profis sind daran gewöhnt, sich häufig und viel zu bewegen. Nun werden Sie trotz der individuellen Trainingsprogramme genau darin eingeschränkt. Haben Sie Vorkehrungen getroffen, was die Spieler machen können, wenn ihnen die sprichwörtliche Decke auf den Kopf fällt?

Die Spieler haben den Vorteil, dass sie das Haus noch verlassen können. Mein Bruder beispielsweise lebt in Spanien, hat zwei Hunde, doch dort herrscht Ausgangssperre. Da stellt sich schon die Frage, wer mit den Hunden Gassi gehen kann. Da geht es den Spielern deutlich besser, eben weil sie ihren jeweils individuellen Trainingsplan an die Hand bekommen haben. Ihre Bewegung bekommen sie also, und obendrein unter einer vernünftigen Anleitung. Sie sind diesbezüglich gut aufgehoben. Und ein wichtiger Aspekt bei der psychischen Belastung ist, dass sie wissen, dass sie sich jederzeit an uns wenden können, wenn sie Fragen haben. Andere Patienten haben es da deutlich schwerer, die Leitungen des Gesundheitsamtes oder ihres Hausarztes sind ständig besetzt. Auch bei uns in der Praxis beklagen sich viele Menschen, dass sie bis um 11 Uhr bei uns nicht durchgekommen sind. Das ist natürlich auch nicht so einfach, weil gleichzeitig noch hundert andere Personen anrufen.

Fürchten Sie denn, auch wenn Sie kein Virologe sind, dass man sich auch hier zeitnah auf Ausgangssperren einstellen muss?

Das ist schwer zu sagen. Es hängt auf jeden Fall sehr von der Disziplin der Menschen ab. Wir erleben im Moment, dass ganz viele ihre Hausaufgaben machen und sich ganz vernünftig verhalten. Gerade bei mir auf dem Dorf habe ich den Eindruck, dass der Umgang überwiegend sehr gut ist. Wir sehen aber natürlich auch im Fernsehen und in den sozialen Medien, dass es in Großstädten teilweise anders gehandhabt wird und die Leute trotzdem noch in den Kneipen sitzen. Je mehr und sorgfältiger wir uns aber an die Regeln halten, desto geringer ist die Notwendigkeit, noch drastischere Maßnahmen einzuführen. Letztlich muss das aber natürlich von den Politikern entschieden werden – und mit denen möchte ich momentan nicht tauschen. Sie müssen stets einen Kompromiss zwischen dem finden, was Virologen für wichtig halten, dem, was die praktisch anwendenden Ärzte vor Ort an Gegebenheiten haben und dem, was wirtschaftspolitisch entschieden werden muss. Das ist eine schwierige Sache.

Zurück zum Fußball. Wie sieht es mit der Leistungsfähigkeit aus? Droht in dieser Phase trotz der Trainingsprogramme nicht eine Art Abfall durch die Zwangspause, weil eben nicht gemeinsam und regulär auf dem Rasen trainiert werden kann?

Rein körperlich werden die Spieler nicht abbauen. Viele können jetzt auch ihre regenerativen Prozesse ankurbeln. Das ist vielleicht der kleine Vorteil dabei. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass jeder Trainer sich freut, wenn er mit den Spielern auf dem Platz arbeiten kann, sodass fußballspezifisch gearbeitet wird. Das gilt im Moment ja aber für alle Mannschaften.

Ist es wirklich so, dass ein Profisportler aufgrund seiner Konstitution im Grunde viel besser vor einer Infektion geschützt ist? So hatte es jedenfalls Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, kürzlich angedeutet.

Daten gibt es dafür nicht. Wir wissen, dass regelmäßiger Sport gut ist für die Schlafhygiene und dabei hilft, das gesamte Immunsystem anzukurbeln. Das gilt aber natürlich in einem gewissen allgemeinen sportlichen Niveau. Beim normalen Training, so wie es jetzt ist, würde ich dieser These zustimmen. Im Hochleistungssport kippt die Linie wieder, weil in der Extrembelastung die Infektanfälligkeit eher ein bisschen höher ist. Aber auch nur dort. Doch auch dafür tun wir relativ viel, beispielsweise durch die Ernährung der Spieler, bei der sie auch gut ausgerüstet sind.

Gab es für Sie als Mediziner eigentlich den Moment, in dem Sie gedacht haben: „Oh Gott, das nicht diese Saison auch noch.“?

Ich glaube, dass sich kein Mediziner in Deutschland darüber gefreut hat, dass das Coronavirus jetzt gekommen ist. Das ist einfach eine Prüfung für uns alle. Dass es jetzt bei der Situation, die ich persönlich beim Fußball habe, auch noch on top kommt, beschäftigt mich weniger. Das sind zwei getrennte Themen für mich. Gesamtgesellschaftlich ist es ja ganz genauso: Es gibt den Sport und es gibt das Leben.

Verändert eine Pandemie wie die jetzige ein wenig den Blickwinkel? Und zwar dorthin, dass es Wichtigeres gibt als ein paar Verletzungen während der Saison?

Nein, eigentlich nicht. Jede einzelne Verletzung für jeden einzelnen Spieler bleibt ein schicksalhaftes Ereignis, das ihm Probleme macht. Gerade in der allgemeinmedizinischen Hausarztpraxis ist es so, dass ich natürlich jeden Tag aufwiegen könnte, dass die Situation des einen Menschen dramatischer ist als die andere. Und wir haben hier auch mit Sterbesituationen zu tun. Das gehört zu diesem Beruf dazu. Natürlich ist das auch viel dramatischer, aber ich glaube nicht, dass wir gut beraten sind, wenn wir sagen würden, dass wir die anderen Sachen nicht ernst nehmen. Diese Pandemie ist sehr, sehr ernst, aber gleichzeitig finden extreme und furchtbare Sachen auf der Welt statt. Wir leben in einer Welt, in der es die ganze Zeit immer noch Kriegssituationen gibt. In der Leute getötet werden. Das findet alles gleichzeitig statt. Und das hat alles seine Wichtigkeit.

Glauben Sie denn, dass aus Werder-Sicht noch in dieser Saison die schönen Dinge zurückkehren und noch einmal gespielt wird?

Wir hoffen natürlich alle, dass die Saison beenden werden kann und hoffentlich mit einem guten Ende für uns. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass vielleicht unterschätzt wird, dass wir noch einige Spieltage vor uns haben. Trotzdem: Es hilft ja nichts, es ist ein Sport. Da muss man immer wieder nach vorne schauen.

Christoph Engelke

wurde 1964 in Braunlage geboren und studierte in Göttingen. Nach Stationen als Assistenzarzt am Klinikum Lippe Detmold, als Praxisassistent in einer orthopädisch/chirurgischen Großraumpraxis und in einer großen Allgemeinarztpraxis ging er nach Fischerhude, wo er seit dem Jahr 1999 praktiziert. Beim ATP-Turnier von Halle/Westfalen kümmert er sich als Turnierarzt um die Gesundheit der Tennisprofis, seit 2018 ist er bei Werder für den internistischen Bereich zuständig.