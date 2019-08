Es ist der Traum vieler Klubs. Jung sollen die eigenen Spieler sein. Und am besten natürlich erfolgreich. Vielleicht sogar so gut, dass sie sich irgendwann einmal für ein stattliches Sümmchen weiterverkaufen lassen. So weit die Theorie. In der Praxis gelingt es meist – wenn überhaupt – nur punktuell, der eigenen Mannschaft eine Frischzellenkur zu verpassen. Werder hat es zuletzt nicht selten geschafft, setzt in der neuen Saison in der Abwehr aber trotzdem lieber auf Routine.

Milot Rashica wirbelt als 23-Jähriger im Sturm, Maximilian Eggestein ist trotz seiner erst 22 Jahre längst nicht mehr aus dem Bremer Mittelfeld wegzudenken. Es ist nicht verwunderlich, dass die nationale und internationale Konkurrenz längst ganz genau hinschaut, wer da im grün-weißen Dress in Windeseile herangereift ist. Und es gibt potenzielle Nachahmer. Neben den Stammspielern Rashica und Eggestein hoffen aktuell besonders Josh Sargent (19), Marco Friedl (21) und Johannes Eggestein (21) darauf, in der neuen Saison möglichst häufig den Sprung in die erste Elf zu schaffen. Das Projekt „Jugend forscht“, es läuft also an der Weser.

Und doch kommt man nicht daran vorbei, zu erwähnen, dass die Bremer einen recht alten Kader haben. Natürlich zieht ein 40-jähriger Spieler wie Claudio Pizarro den Schnitt gehörig nach oben, aber es gibt noch acht weitere Profis, die ihren 30. Geburtstag bereits mal länger, mal kürzer hinter sich haben. In der Alterstabelle der Liga liegt Werder aktuell mit einem Schnitt von 25,9 Jahren auf Platz fünf, lediglich die TSG Hoffenheim (26,8), Eintracht Frankfurt (26,5), Borussia Mönchengladbach (26,1) und Fortuna Düsseldorf (26,0) setzen auf ein noch reiferes Personal.

Keine fußballerische Rentner-Gang

Während Werder auf dem Feld in fast allen Mannschaftsteilen eine gesunde Mischung hat, sollen es in der Defensive künftig Profis richten, die schon einiges erlebt haben. Als Sechser ist in Abwesenheit des verletzten Philipp Bargfrede (30) momentan Nuri Sahin (30) gesetzt – mindestens bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sportchef Frank Baumann die gewünschte Neuverpflichtung für das Mittelfeld präsentiert. Direkt dahinter genießen in der Viererkette Theodor Gebre Selassie (32), der frisch ausgeliehene Ömer Toprak (30) und Niklas Moisander (33) das volle Vertrauen ihres Trainers. Sie werden unter normalen Umständen Woche für Woche neben dem 25-jährigen Ludwig Augustinsson damit beauftragt sein, gegnerische Tore zu verhindern.

Geht es nach Maximilian Eggestein, dann wird das vor allem der vermeintlichen Methusalem-Zentrale Toprak/Moisander sehr gut gelingen: „Entscheidend ist, ob ein Spieler gut oder schlecht ist und nicht ob er jung oder alt ist“, sagt er in Anlehnung an eine altbekannte Weisheit von Trainerlegende Otto Rehhagel, der einst ähnlich argumentiert hatte. Und Eggestein fügt an: „Alle Drei haben Qualität. Deswegen fühle ich mich wohl, wenn ich vor ihnen spiele.“

Ohnehin haben die Protagonisten des neuen Ü30-Trios in der Vergangenheit regelmäßig gezeigt, dass sie nicht im Verdacht stehen, Mitglieder einer fußballerischen Rentner-Gang zu sein. Theodor Gebre Selassie zählt zu den flinken Dauerläufern des Teams, Moisander glänzt zumeist mit einer enormen Souveränität. Und Ömer Toprak soll eine Zutat ins Bremer Spiel bringen, die man beim ersten Gedanken an einen 30-Jährigen nun auch nicht unbedingt erwarten würde. „Er hat viel Tempo. Reine Geschwindigkeit hat uns in der Abwehr auf Spitzenniveau bislang gefehlt“, sagte Florian Kohfeldt unmittelbar nach der Verpflichtung des bisherigen Dortmunders. Und auch Maximilian Eggestein schwärmt: „Er bringt eine Menge Erfahrung mit und kann uns daher auf Anhieb weiterhelfen. Gerade den jungen Spielern kann er einiges erzählen.“