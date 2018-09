Fast ausgeglichene Bilanz:

Zum 104. Mal kommt es zu einem Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften und bislang hat Werder die Nase hauchzart vorne. 42 Bremer Siegen stehen 40 der Eintracht gegenüber, bei 21 Remis. In der Bundesliga ist die Statistik noch etwas deutlicher, Werder hat 41 mal gewonnen, Frankfurt bisher „nur“ 35 mal. Kurios: Trotz der negativen Bilanz aus Eintracht-Sicht hat Frankfurt gegen keine andere Mannschaft der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen Werder und nur gegen den VfB Stuttgart (154 Tore) öfter getroffen als gegen Werder (140).

Ein neuer Rekord winkt:

Die 41 Bundesligasiege gegen die Eintracht könnte Werder am heutigen Sonnabend zu einer neuen Bestmarke ausbauen. Nur gegen Borussia Dortmund, Schalke 04 und den VfL Bochum gewann Bremen bisher ebenfalls 41 mal. Allerdings hat Werder nur drei der letzten 16 Bundesligaspiele gegen Frankfurt gewonnen, bei fünf Remis und acht Niederlagen.

Kohfeldts Erinnerungen:

In der abgelaufenen Saison gab Bremens Coach gegen die Eintracht sein Debüt als Cheftrainer in der Bundesliga. Das verlief mit der Last-Minute-Niederlage zwar alles andere als glücklich, trotzdem schließt sich jetzt in Frankfurt zumindest für den Trainer der Kreis.

Wer vergoldet den Start?

Werder punktete erstmals seit vier Jahren wieder zum Saisonauftakt, erzielte auch erstmals seit vier Jahren am ersten Spieltag wieder ein Tor. Frankfurt könnte nach dem 2:0-Sieg in Freiburg erstmals seit sechs Jahren mit zwei Siegen in eine Bundesliga-Saison starten.

Wenig zu holen in Frankfurt:

Die Eintracht ist gegen Bremen jetzt schon seit acht Heimspielen ungeschlagen (fünf Siege, drei Remis). Werders letzter Sieg in Frankfurt war ein spektakuläres 5:0 im Mai 2009. Einer der damaligen Torschützen: Claudio Pizarro.

Eigentore als Spezialität:

Die Eintracht und Werder sind die Eigentor-Könige der Bundesliga. 58 mal unterlief einem Bremer Spieler schon ein Eigentor, immerhin 56 mal einem Frankfurter. Auch das letzte Spiel beider Klubs wurde quasi stilecht durch ein Eigentor entschieden: Am 1. April diesen Jahres verlängerte Frankfurts Abwehrchef David Abraham eine Junuzovic-Flanke zum 2:1-Siegtreffer der Bremer ins eigene Tor.

Harnik vor der Rückkehr:

Martin Harnik ist nach seinem Faserriss wieder an Bord und könnte nach über neun Jahren sein Werder-Comeback in der Bundesliga feiern. Am 16. Mai 2009 lief Harnik zuletzt für die Bremer Profis auf, spielte beim 1:3 gegen den KSC durch. Danach war er verletzt oder wurde von Thomas Schaaf nicht mehr berücksichtigt und wechselte danach nach Düsseldorf. Nun winkt der erste Einsatz im Bremer Trikot seit 3395 Tagen.

