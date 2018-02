107 Spiele, das sind 9630 Minuten oder 160 und eine halbe Stunde Nordderby in der Bundesliga-Geschichte. Werder gegen den HSV, da ging es mal um die Meisterschaft, mal um die Champions League, mal gegen den Abstieg und immer um die Ehre.

107 Mal Werder gegen den HSV – kein Duell gab es in der Geschichte der Bundesliga häufiger. Die Bilanz fällt für Werder leicht positiv aus: Es gab 38 Bremer Siege, 35 Unentschieden und 34 HSV-Siege bei einem Torverhältnis von 156 (Werder) zu 158 (HSV).

Im Moment kämpfen beide Klubs darum, dass es in der nächsten Saison die Derbys Nummer 109 und 110 gibt. Werder und der HSV stecken tief im Abstiegskampf. Nordderby Nummer 108 an diesem Sonnabend wird den Klubs womöglich schon den Weg weisen. Bei einem Sieg baut Werder seinen Vorsprung auf den HSV auf neun Punkte aus, bei einem Unentschieden bleibt es bei sechs Punkten Abstand, bei einer Bremer Niederlage wäre der HSV bis auf drei Punkte wieder an Werder dran. Langweilig war es nie und wird es nicht. Ein subjektiver Blick ohne Anspruch auf Vollständigkeit in die Geschichte des Nordderbys.

Von wegen Weich-Ei, Aaron Hunt trifft vom Punkt

Es gab eine Zeit, da ist Aaron Hunt vorgeworfen worden, nicht hart genug für die Bundesliga zu sein. Hunt war oft verletzt, und in Spielen, in denen es drauf ankomme, tauche er ab, lautete vor allem in den Anfangsjahren der Vorwurf an den Profi Aaron Hunt. Und dann kam das Nordderby am 1. September 2012: Weserstadion, 42. Minute, Elfmeter für Werder. Hunt trat an – und scheiterte an Rene Adler im HSV-Tor. Sprung in die zweite Halbzeit, 52. Minute, nächster Elfmeter für Werder – und wer schnappt sich den Ball? Um Gottes willen, wieder Hunt. Hunt läuft an – und trifft, 1:0 für Werder in einem Spiel, das Werder schließlich 2:0 gewinnt. Vorlagengeber für den zweiten Treffer durch Nils Petersen ist auch Hunt. Noch Fragen?

In der Nordderby-Gesamtbilanz bei Elfmetern steht es übrigens 16:7 für Werder, den bis heute letzten Derbyelfmeter gab es 2015, damals traf Franco Di Santo zu Werders 1:0-Sieg im Weserstadion.

Schlechter Platz, schlechtes Wetter, schlechtes Spiel

In der Geschichte der Fußball-Bundesliga gab es keine Partie, die häufiger 0:0 endete als Werder gegen den HSV. Es ist noch kein halbes Jahr her, da trennten sich die beiden stolzen Nordklubs torlos in Hamburg. Das Hinspiel der aktuellen Bundesliga-Saison war eines der trostlosesten Derbys der Geschichte. Für den HSV war es damals das fünfte Spiel ohne eigenen Treffer, für Werder war es saisonübergreifend das zehnte Spiel ohne eigenen Sieg. Thomas Delaney erinnerte sich am Mittwoch an das Spiel, er sagte: „Ein schlechter Platz, schlechtes Wetter und ein schlechtes Spiel.“

Pico, Rudi, Horst und Franz-Josef

Was haben Pico Schütz und Franz-Josef Hönig vom HSV gemeinsam? Sie sind, zusammen mit Horst Hrubesch, die Rekordtorschützen in Bundesliga-Nordderbys. Pico Schütz ist eine Werder-Legende, sieben Mal traf er ins Tor, wenn es gegen den Nachbarn ging, der in der Berichterstattung jener Jahre gern „die Rothosen“ genannt wurde. Gleich im ersten Nordderby überhaupt am 10. Oktober 1963 schrieb Schütz Geschichte: Werders Kapitän schoss beim 4:2-Sieg drei Tore, zum 2:0, 3:1 und 4:2. Ebenfalls gern gegen den HSV hat Rudi Völler getroffen, er kommt auf sechs Nordderby-Tore. Und auch der Eisenfuß mischte mit: Fünf Treffer in Spielen gegen den HSV weisen Horst-Dieter Höttges als drittbesten Bremer Nordderby-Torschützen aus.

Bleibt nur noch die Frage nach Franz-Josef Hönig. Der heute fast vergessene Mittelfeldspieler trug zwischen 1967 und 1974 das HSV-Trikot, bestritt in dieser Zeit 205 Bundesligaspiele und erzielte sieben seiner 62 Erstligatreffer in Spielen gegen Werder. Das ist sogar ein Nordderby-Tor mehr als Uwe Seeler erzielte. „Uns Uwe“ stürmte und traf allerdings auch schon zu Oberliga-Zeiten für den HSV. 1972 beendete er seine Bundesliga-Karriere. Max Lorenz, Mitglied von Werders Meistermannschaft 1965 und guter Freund von Seeler, erzählt bis heute gern die Geschichte, dass Seeler Nordderbys in Bremen am liebsten von oben sah, von oben auf der Tribüne – aus Angst vor Werders raubeinigen Verteidigern Horst-Dieter Höttges und Sepp Piontek.

Clemens Fritz on fire

Man könnte denken, dass die Schiedsrichter in Nordderbys besonders häufig Platzverweise aussprechen mussten – mussten sie aber gar nicht. In 107 Spielen flogen nur elf Mal Spieler vom Platz, 7:4 führt Werder in der Gesamtwertung. Und auch die Einzelwertung geht an einen Bremer: Clemens Fritz, wer hätte das gedacht? Der Kapitän und Gentleman-Fußballer holte sich in Nordderbys gleich zweimal eine Gelb-Rote Karte ab, beide Male dürfte eine gehörige Portion Frust im Spiel gewesen sein, denn beide Spiele endeten mit Bremer Niederlagen, im Januar 2013 (2:3) und im November 2014 (0:2). Auf eine Ampel- und fünf Gelbe Karten kommt Werders heutiger Sportchef Frank Baumann in Nordderbys. Bösester Bude des HSV ist einer, den viele Werder-Fans aufgrund seiner bisweilen nickligen Spielweise tatsächlich nicht mögen: Europapokal- und DFB-Pokalspiele mitgerechnet, bringt es David Jarolim in Nordderbys auf einen Platzverweis und zehn Gelbe Karten.

Als Sergej Barbarez für Werder traf

314 Mal trafen die Spieler bei Nordderbys ins Tor, das sind rund drei Treffer im Schnitt. Die torreichste Partie fand im Januar 1977 im Hamburger Volksparkstadion statt, der HSV gewann 5:3, übrigens vor gerade einmal 18.000 Zuschauern. Der höchste Sieg in einem Derby geht an Werder, und er liegt noch gar nicht so lange zurück. Auf der Zielgeraden auf dem Weg zum Double fertigte Werder den HSV am 31. Spieltag 2004 mit 6:0 ab.

Es war eine denkwürdige Partie, weil HSV-Trainer Klaus Toppmöller mit seiner Aufstellung überrascht hatte. Er ließ einige Stammspieler draußen und tauschte auch den Torwart: Tom Starke spielte für Stefan Wächter. Das brachte Toppmöller damals den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung ein, denn Werders Hauptverfolger Bayern geriet quasi aussichtslos ins Hintertreffen: Werder hatte nach dem 6:0 drei Runden vor Schluss sechs Punkte mehr und das um zwölf Treffer bessere Torverhältnis. Unvergessen, wie Werder dann eine Woche später in München den Titelgewinn perfekt machte. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Geschichte im Nordderby des 31. Spieltages jener Saison schrieb Werder, für Werder trafen: Sergej Barbarez (!) per Eigentor, Valerien Ismael, Ivan Klasnic, Ailton, Nelson Valdez und zum Endstand Viktor Skripnik per Elfmeter. Der höchste HSV-Sieg der Nordderby-Geschichte ist ein 5:0, das es gleich zweimal gab, im Mai 1982, dem HSV-Meisterjahr, und im März 1980, beide Male gelang Horst Hrubesch ein Hattrick.

Kein Derby ohne „Budde“

„Dieter Burdenski war ja immer dabei“, sagte Komiker und Werder-Fan Wigald Boning zu Wochenbeginn in einem Interview mit MEIN WERDER. Boning meinte damit die Werder-Mannschaften aus den 70er Jahren. Aber diese Feststellung trifft im Grunde auch auf das Nordderby zu. 26 Mal spielte „Budde“ in der Bundesliga mit Werder gegen den HSV, kein Bremer übertrifft diese Marke. Und dann war Burdenski zwischen 1997 und 2005 ja auch noch Torwart-Trainer bei Werder. Den Titel des Derby-Rekordspielers teilt er sich mit einer zweiten Werder-Legende: Horst-Dieter Höttges. Auch der HSV-Rekordspieler ist berühmt und berüchtigt, aber nicht wie Höttges für seinen Eisenfuß, sondern für seine sogenannten Bananenflanken: Manfred Kaltz bestritt 31 Nordderbys in der Bundesliga.

Ailton schießt Werder in die Champions League

In der Saison 2005/2006 geht es um Millionen, um den Jackpot, es steht die direkte Qualifikation zur Champions League auf dem Spiel. Champions League, das ist der Ort, wo die Gelddruckmaschine der Uefa steht. Es ist der letzte Spieltag im Mai 2006, dem HSV reicht ein Unentschieden, Werder muss gewinnen. Und gewinnt. Und wie. Es entwickelte sich ein Spiel, dessen Dramaturgie vermutlich selbst Hollywood für zu übertrieben befunden hätte. Werder geht durch Klasnic in Führung, in dem Moment ist Werder Zweiter. Der HSV gleicht durch Barbarez aus, jetzt ist der HSV Zweiter. Dann muss Ailton, ja Ailton, der inzwischen für den HSV spielt, aus acht Metern den Ball nur noch ins leere Tor schießen – und schafft es nicht. Statt 1:2 aus Werder-Sicht steht es nach einem Tor durch Miroslav Klose bald 2:1 für Werder. Weil es einfach an diesem Sonnabendnachmittag aber nicht gab, verschenkte Werder die Chance zum vorzeitigen K. o. – Borowski schoss sieben Minuten vor Schluss einen Elfmeter an den Pfosten. Am Ende reichte es trotzdem zum Sieg in einem bis heute unvergessenen Spiel. Indirekt hatte also Ailton Werder ein weiteres Mal in die Champions League geschossen.

