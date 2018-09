Seinen ersten Bundesliga-Einsatz absolvierte er noch im vergangenen Jahrtausend. Mittlerweile hat Claudio Pizarro 30.000 Bundesliga-Minuten voll. Gegen Augsburg war es in der 14. Minute soweit. Nach der Auswechslung in der 69. Minute steht der Peruaner nun also bei 30.055 Einsatzminuten in der Bundesliga. Es ist ein weiterer Rekord in der vor Rekorden strotzenden Vita des 39-Jährigen.

So ist Pizarro unter anderem der beste ausländische Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Mit 192 Treffern steht Pizarro an der Spitze. Allerdings ist ihm Robert Lewandowski mit 183 Treffern dicht auf den Fersen. Im Torschützen-Ranking insgesamt liegt Pizarro auf Platz fünf.

Bei einem Werder-Rekord wird Lewandowski Pizarro aber nicht mehr gefährlich werden: Mit 104 Treffern ist der Peruaner der beste Bremer Bundesliga-Torschütze überhaupt. Außerdem ist Pizarro seit März 2016 auch der älteste Dreifach-Torschütze der Bundesliga. Beim 4:1 in Leverkusen am 2. März traf der Peruaner per Linksschuss, per Elfmeter und per Kopf. Seine Torjäger-Qualitäten stellt Pizarro seit 20 Jahren unter Beweis: Von der ersten Saison an hat er immer mindestens einmal pro Spielzeit getroffen.

Rekord auch in Sachen Auswechselungen

Ein weiterer Rekord, den niemand Pizarro so schnell streitig machen kann: Der 39-Jährige ist der Ausländer mit den meisten Bundesliga-Spielen. 449 sind es nun. Danach kommt der Ex-Bremer Naldo mit „nur“ 354 Einsätzen. Gleichzeitig ist Pizarro auch der einzige aktive Spieler mit mehr als 400 Bundesliga-Einsätzen. Gonzalo Castro ist mit 361 Einsätzen der weit abgeschlagene Zweite in dieser Liste.

Einen Rekord, auf den Pizarro vielleicht gerne verzichtet hätte, ist die Anzahl der Auswechslungen in der Bundesliga. Als der Peruaner gegen den FC Augsburg in der 69. Minute vom Platz ging und von Martin Harnik ersetzt wurde, war dies die 125. Auswechslung in der Laufbahn des 39-Jährigen.

Mit dem Startelf-Debüt in Augsburg hat Pizarro eine weitere Marke gesetzt: Er ist nun der drittälteste Bundesliga-Spieler, der von Beginn an spielen durfte. Die beiden Spieler, die noch vor ihm stehen, haben ebenfalls eine Werder-Vergangenheit: Es handelt sich dabei um Mirko Votava und Klaus Fichtel.

Pizarro kann Votava, der mit 40 Jahren und 225 Tagen seinen letzten Startelf-Einsatz hatte, noch in dieser Saison einholen – und zwar am letzten Spieltag dieser Saison gegen RB Leipzig. Der wird am 18. Mai 2019 ausgetragen. Ob Pizarro zum alleinigen Rekordhalter werden kann, ist fraglich. Klaus Fichtel war 43 Jahre und 184 Tage alt, als er zuletzt in einer Bundesliga-Startelf stand.

Auch im DFB-Pokal ist Pizarro mit ein paar Rekorden vertreten: Er hat sechsmal den Pokal gewonnen, davon fünfmal mit den Bayern sowie 2009 mit Werder. Achtmal stand der Peruaner in Berlin im Finale. Mit 30 Toren für Bayern und Werder ist Pizarro zudem auch der erfolgreichste ausländische Torschütze des Wettbewerbs.