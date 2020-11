Ludwig Augustinsson hat seine Oberschenkelverletzung überwunden und will am Sonnabend gegen die Bayern wieder spielen. (nordphoto)

Während sich die Fußballwelt am späten Dienstagabend ob der deutschen 0:6-Niederlage gegen Spanien verwundert die Augen rieb, war Ludwig Augustinsson mit seinen Gedanken woanders. Nicht etwa in Sevilla, sondern einige Kilometer weiter nördlich. In Paris, um genau zu sein. Dort kämpfte die schwedische Nationalelf zeitgleich gegen Frankreich um den Verbleib in der A-Klasse - letztlich vergeblich. „Es war eine schwierige Gruppe für uns, leider sind wir abgestiegen, aber ich hoffe, dass wir schnellstmöglich wieder zurückkommen“, sagte der 26-Jährige am Tag nach dem 2:4 gegen den amtierenden Weltmeister. „Die Qualität haben wir, aber wir müssen jetzt aus dieser Erfahrung lernen, um danach stärker zu sein.“

Ludwig Augustinsson fehlte bei diesem Spiel nicht nur aufgrund von Werders Reisesperre in Coronazeiten, sondern auch wegen einer Oberschenkelverletzung. Knapp vier Wochen hat er den Bremern gefehlt, nun ist er pünktlich zum Auswärtsspiel bei Bayern München wieder belastbar. „Ich fühle mich gut und hatte jetzt zwei komplette Trainingseinheiten mit der Mannschaft“, sagte er. „Ich hoffe, dass es so gut weitergeht und ich bereit für das Wochenende bin.“

Mit halber Kraft wird es jedenfalls nicht gehen. Nicht für Augustinsson und schon gar nicht für Werder. „Das ist im Moment wahrscheinlich das schwierigste Spiel der Welt, weil die Bayern das beste Team der Welt sind“, sagt der Linksverteidiger. „Aber es ist immer sehr motivierend, gegen solch eine Mannschaft zu spielen. Du triffst auf die besten Spieler, da kannst du dich selbst richtig beweisen.“

Augustinsson erwartet hungrige Bayern

In der jüngeren Vergangenheit hat das mitunter im Ansatz geklappt, Niederlagen gab es trotzdem stets. Mal heftiger, mal knapper. „Wir haben schon gute Halbzeiten gegen sie gespielt, aber wir müssen jetzt auch wirklich mal ein sehr gutes ganzes Spiel zeigen“, fordert Augustinsson. „Wir können nicht eine einzige Minute relaxen, sondern müssen die ganze Zeit fokussiert sein. Wir brauchen an diesem Tag eine spezielle Leistung, um etwas mitzunehmen.“ So müsse die Offensive jede noch so kleine Möglichkeit nutzen, die Abwehr ständig hellwach sein. „Die Bayern sind offensiv so stark. Wenn du ihnen auch nur eine Chance zum Kontern gibst, ist es fast immer ein Tor“, sagt Augustinsson. „Sie sind unheimlich schnell, weshalb es unglaublich schwierig ist, gegen sie keine Torgelegenheiten zuzulassen.“

Nun gab es bekanntlich an jenem Abend in Spanien auch einige Bayern-Spieler, die das Debakel in der Nations League über sich ergehen lassen mussten. Mit nachhaltigen Folgen für die Bundesliga rechnet Ludwig Augustinsson jedoch nicht. „Es ist immer so, dass wenn du ein Resultat wie dieses hattest, dann willst du es am liebsten sofort besser machen. Die Bayern haben Topspieler und die richtige Mentalität, sie werden die Niederlage als Motivation nehmen und sehr hungrig gegen uns sein“, prophezeit er.

Für Entlastung könnte der Schwede selbst sorgen. In dieser Saison hat er bereits zwei Treffer vorbereitet, vor allem seine häufig gepriesene Stärke bei ruhenden Bällen kommt nun besser zur Geltung. „Bevor ich zu Werder gekommen bin, habe ich für Kopenhagen jeden Standard ausgeführt. Inzwischen habe ich auch hier diese Kontinuität und fühle, wie es immer besser wird“, sagt Augustinsson, der in der Vergangenheit zumeist Kollegen die Ausführung überlassen musste. Das alleinige Lob will er aber nicht einheimsen. „Ich denke, dass wir jetzt auch bessere Spieler in der Box haben und dort stärker sind als damals, als ich zu Werder gekommen bin.“