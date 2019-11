Werder-Trainer Florian Kohfeldt hält viel von Borussia Mönchengladbach, hat aber auch Schwächen ausgemacht. (nordphoto)

Natürlich hat Florian Kohfeldt am Donnerstagabend Fernsehen geschaut. Der Werder-Trainer sah den 2:1-Erfolg des nächsten Gegners Mönchengladbach gegen die AS Rom und freute sich über den späten Siegtreffer der Borussia. „Es war eine gute Woche für den deutschen Fußball im Europapokal. Das finde ich immer gut“, erklärte Kohfeldt am Freitag bei der Pressekonferenz zum Gladbach-Spiel.

Das Duell gegen die Roma hat aber auch eindrucksvoll gezeigt, wie schwierig es momentan ist, gegen die Gladbacher zu spielen. „Selbstvertrauen ist dort sicher nicht Mangelware“, sagte Kohfeldt und traf damit den Nagel auf den Kopf. Werders Gegner ist Tabellenführer in der Bundesliga und hat nun auch in der Europa League gute Chancen aufs Weiterkommen. Eine breitere Brust kann man kaum haben.

Da wäre doch ein 2:2-Unentschieden, das Bremer Standardergebnis der jüngsten Auswärtspartien, schon ein Erfolg für Werder, oder etwa nicht? Kohfeldt widersprach vehement: „Ich gehe nie mit dem Ziel Unentschieden ins Spiel.“ Werder sei „eine Mannschaft, die vom Mut lebt“. Ergo: Auch beim Spitzenreiter setzen die Bremer voll auf Sieg. „Wir haben das Gefühl, dass wir uns die Siege zuletzt selber weggenommen haben“, führte Kohfeldt aus. Diese vergebenen Punkte könnte Werder in Mönchengladbach durch einen Überraschungscoup zumindest zum Teil wieder hereinholen.

Kohfeldt hat bei der Gegneranalyse viele Gladbacher Stärken, aber eben auch Schwächen ausgemacht. „Sie erzeugen sehr viel Stress beim Gegner, spielen sehr wild in vielen Elementen. Gladbach steht für Dynamik, Tempo, Offenheit und Risikobereitschaft“, zählte der Werder-Coach auf und fügte hinzu: „Es gibt aber durchaus Räume gegen sie.“ Diese Räume will Werder nutzen – und zudem Gladbachs Topstürmer Marcus Thuram in den Griff bekommen, der gegen Rom den wichtigen Siegtreffer markierte. In der Theorie sei das ganz einfach, sagte Kohfeldt. „Man muss ihm die Geschwindigkeit nehmen. Das ist aber in der Praxis ziemlich schwer. Er ist unheimlich zielstrebig, dynamisch und sicherlich gerade einer der Bundesliga-Stürmer, gegen die es für die Gegenspieler am unangenehmsten ist.“