Für Werder geht es am Donnerstagabend zum Italiener. (dpa)

Grauer Himmel und Dauerregen - das Wetter in Frankfurt passt zu Werders Lage. In dieser tristen Stimmung verweilen die Bremer Profis nun noch bis Freitagnachmittag, dann reisen sie weiter nach Berlin. Damit bis dahin keine Depressionen aufkommen, hat Trainer Florian Kohfeldt für Donnerstagabend einen etwas anderen Programmpunkt angesetzt: Die Mannschaft und alle Werder-Mitarbeiter, die in Frankfurt sind, gehen gemeinsam Italienisch essen. „Es geht darum, mal etwas anderes zu sehen und auch gar nicht unbedingt über Fußball zu reden, sondern einfach zu quatschen“, sagte Kohfeldt und betonte sogleich: „Natürlich gibt es keinen Alkohol, und wir gehen früh ins Bett.“

Ansonsten stand der Donnerstag im Zeichen der Analyse der 0:2-Pokalniederlage gegen Frankfurt. Die Spieler, die nur kurz oder gar nicht spielten, trainierten vormittags auf der Anlage von Eintracht Frankfurt. Am Freitag will Kohfeldt dann viele Einzelgespräche führen, ehe am Nachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert wird.