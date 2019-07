Mehr als 50.000 Ticket-Anfragen gab es für das Pokalderby zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und Werder. Diese seien nun abgearbeitet, teilte Werder am Donnerstagabend mit. Die Karten mussten teilweise verlost werden. Die Zu- und Absagen seien verschickt. Einige wenige Resttickets sind jetzt noch vorhanden und gehen am Freitag, 12. Juli, ab 9 Uhr in den Verkauf.

Bestellt werden können diese Karten im Internet unter www.werder.de, telefonisch unter 0421/434590 oder im Ticketcenter am Weserstadion. Laut Werder handelt es sich bei den noch vorhandenen Tickets ausschließlich um Einzelplätze sowie zusammenhängende Plätze im Ost-Oberrang mit eingeschränkter Sicht. Die Plätze im Ost-Oberrang können nur von Werder-Fans erworben werden. Es dürfte nun nicht mehr lange dauern, bis das Pokalderby ausverkauft ist.