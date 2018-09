Im Prozess um Ivan Klasnics Nierenerkrankung hat es am Freitag erwartungsgemäß kein Urteil gegeben. Am Ende der fast siebenstündigen Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht Bremen appellierte der Richter an alle Beteiligten. „Es ist dringend geboten, darüber nachzudenken, sich zu verständigen“, sagte er und riet dazu einen Vergleich zu schließen. Klasnic wirft dem ehemaligen Werder-Arzt Götz Dimanski, der Internistin Manju Guha sowie einer beteiligten Praxis vor, seine Nierenerkrankung nicht erkannt beziehungsweise falsch behandelt zu haben. Der Prozess läuft mittlerweile seit mehr als zehn Jahren, am Freitag stand die Berufungsverhandlung an, weil die angeklagten Mediziner gegen ein vorheriges Urteil Berufung eingelegt hatten.

Ohne Vergleich könne es nun noch sehr lange dauern, mahnte der Richter an und fügte hinzu: Klasnic sei vielleicht an einem Vergleich interessiert, denn er wisse nicht, wie es ihm in zehn Jahren gehe. Das Gericht empfahl für einen möglichen Vergleich, neben den 100.000 Euro Schmerzensgeld, die dem Ex-Profi bereits vom Landgericht zugesprochen wurden, eine Summe von drei Millionen Euro an Klasnic auszuzahlen. Diese sollte auf Dimanski, Guja und die beteiligte Praxis aufgeteilt werden.

Klasnics Anwalt Matthias Teichner sagte: „Wir werden über einen Vergleich nachdenken. Ivan ist ein Kämpfer, aber unter der langen Verfahrensdauer hat er sehr zu leiden.“ Klasnic selbst hatte in der Verhandlung dargestellt, dass er täglich 20 Tabletten nehmen müsse. „Dadurch werde ich immer mit der Krankheit konfrontiert“, betonte der 38-Jährige, dem im vergangenen Jahr zum dritten Mal eine Spenderniere transplantiert worden war.

Ob es nun zu einem Vergleich kommt, bleibt abzuwarten. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der nächste Verhandlungstermin vor dem Oberlandesgericht für den 18. Oktober angesetzt. Dann würde das Gericht wahrscheinlich darüber entscheiden, ob ein neuer medizinischer Gutachter benötigt wird.